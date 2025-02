RD no debe equivocarse ante aranceles de Trump

República Dominicana no debe ver en los aranceles un entretenimiento de Donald Trump, que es como prefieren percibirlos quienes todavía viven el idilio de la globalización, sin darse cuenta de que ésta ya está muerta y que lo que hace el presidente estadounidense es rematarla y servir de sepulturero.

El juego de Trump es serio, pues está haciendo uso del arma más poderosa con que cuenta un país con un mercado del tamaño del de Estados Unidos, y hace uso de ella tanto como herramienta de negociación para conseguir objetivos extra-comerciales, como para eliminar o, por lo menos, reducir ventajas competitivas de productos que compiten con los producidos en Estados Unidos, además de alcanzar objetivos fiscales a través de la reducción del peso que tienen los ingresos del impuesto sobre la renta en la dieta del fisco y aumentar la participación de los ingresos por aranceles, lo cual, en añadidura, sirve de estímulo a la producción nacional.

Y los resultados obtenidos hasta ahora, cuando apenas inicia la jugada, animan a Trump a seguir blandiendo esa arma: apenas había firmado el decreto que imponía un arancel de 25% a México y Canadá, cuando los gobiernos de estos países cambiaron la retaliación por colaboración, sacando de abajo para anunciar mayores inversiones y la presencia fortalecida de tropas en sus fronteras para apoyar la lucha contra la migración y el tráfico de drogas.

Y aunque parezca un hecho de poca trascendencia, aunque no deja de tenerla por su efecto disuasorio, la sola amenaza de establecer un arancel a Colombia cambió de hostil a receptiva la actitud del presidente Gustavo Petro sobre la recepción de los inmigrantes deportados por Estados Unidos.

De manera que los aranceles no son un tema de debate momentáneo, sino que serán parte de la política economía por mucho tiempo. No es invento nuestro, pues así lo ha revelado el férreo guerrero de la política arancelaria de Trump, el asesor de Comercio y Manufactura de Estados Unidos, Peter Navarro, quien acaba de asegurar que la Administración de Donald Trump quiere que los aranceles, no los impuestos sobre la renta, sean la principal fuente de ingresos para el funcionamiento del Ejecutivo.

Y para dar sustento técnico a los planes de Trump, Navarro ha explicado que si el presidente tiene el éxito que persigue», la economía estadounidense «va a experimentar un cambio estructural al pasar de una que depende de los impuestos sobre la renta a otra que también depende de los ingresos de los aranceles y el Servicio de Ingresos Externos». Ya Trump comenzó a empujar la carreta en esa dirección con la creación de una nueva agencia encargada de recaudar aranceles, impuestos y todos los ingresos de fuentes extranjeras, un órgano similar al Servicio de Impuestos Internos.

Dada la importancia del mercado de Estados Unidos para la República Dominicana, tanto desde el punto de vista de las exportaciones como del flujo de inversiones, la mejor política del país deberá ser evitar ser alcanzado por los castigos arancelarios y aprovechar las ventajas que se crearían en el mercado estadounidense por los perjuicios a terceros países.