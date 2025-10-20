RD participa en reunión en la Celac

RD participa en reunión en la Celac

La República Dominicana, representada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, participó en la Reunión Ministerial y de Altas Autoridades de Educación Superior de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada del 15 al 17 de octubre en la ciudad de Cartagena de Indias.

Durante el encuentro, los ministros y representantes de los países miembros abordaron los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la región en materia de educación superior, investigación científica e innovación.

