RD podría beneficiarse de devaluación yuan: Departamento Internacional BC

La República Dominicana podría beneficiarse de la devaluación que se ha producido del yuan, la moneda china, en el marco de la guerra comercial que tienen Estados Unidos y el país asiático, afirma un documento elaborado por el Departamento Internacional del Banco Central.

De acuerdo con el documento, publicado en la Página Abierta de la web del Banco Central, la República Dominicana se ha especializado en segmentos de exportación que permiten un mejor manejo de los riesgos que presenta la devaluación del yuan.

“Por un lado, las zonas francas dominicanas tienen un acceso envidiable al mercado de EUA debido a las facilidades que brinda el acuerdo comercial DR-CAFTA. A la vez, China no es un competidor directo de otros productos y servicios dominicanos importantes, como el turismo, el cacao y banano orgánico, entre otros”, explica el documento.

Además, señala que el abaratamiento de las importaciones de productos e insumos chinos luego de la depreciación del yuan puede incidir en acelerar la actividad comercial y manufacturera local.

“La República Dominicana, por el hecho de contar con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, podría convertirse en un punto atractivo para empresas tanto chinas como estadounidenses que busquen mano de obra competitiva, con experiencia en la manufactura, y dentro de un ambiente económico de estabilidad y seguridad jurídica, para exportar sus productos a Norteamérica”, explica.

No obstante, sostiene el documento que en este entorno de incertidumbre en torno a tensiones comerciales y las expectativas de crecimiento a nivel global, las economías emergentes enfrentan el desafío de aprovechar los flujos de capitales de inversionistas que se tornan cada vez más selectivos.

En este contexto, economías como la de República Dominicana tienen la tarea de continuar destacándose por la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, una historia consistente de credibilidad, así como el desempeño de un sector privado que exhibe valiosas oportunidades de inversión”, afirma.

Todo lo anterior, en un clima de estabilidad que sigue distinguiendo a la economía dominicana como una economía segura en un entorno internacional convulso.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos no solo ha tenido un impacto en el comercio mundial, sino que ha creado un clima de incertidumbre que ha resultado en la desaceleración de la actividad económica de casi todas las economías del mundo.

Sin embargo, el Banco Central de República Dominicana cuenta con un número importante de instrumentos de política monetaria, los cuales se detallarán en una próxima entrega, de forma que los agentes económicos pueden estar seguros de que la institución continuará actuando de forma prudente y oportuna según sea requerido por los cambios tanto del contexto interno como externo. Y esto en aras de mantener la estabilidad macroeconómica que ha sido reconocida por organismos internacionales y que constituye el buque insignia para el atractivo de grandes inversiones que promueven el desarrollo de la nación.

Dado lo antes expuesto, el BCRD Dominicana reafirma su compromiso de mantenerse alerta ante los acontecimientos internacionales.

Política BC

El Banco Central se mantendrá alerta sobre los acontecimientos internacionales que podrían incidir en la sostenibilidad del crecimiento y de cumplir con el objetivo de inflación, y así poder actuar oportunamente con los instrumentos de política monetaria de los que dispone-.