RD registra un brote de tos ferina en adultos

Además de la alta incidencia de infecciones respiratorias, el país tiene un registro de casos de tos ferina en adultos. Es una enfermedad bacterial que se previene por vacunas. El sistema de vigilancia epidemiológica registró 13 casos de la enfermedad a la semana número 50 del año 2023. Según informó el doctor Jorge Marte, neumólogo, solo en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), al mes de diciembre registran 20 contagios de pertusis o tosferina. Se trata de una enfermedad bacterial que no es mortal, pero es altamente molesta por la tos persistente y los vómitos.

El doctor Marte recomendó que en todos los centros de salud, los pacientes y empleados usen mascarillas, como forma de protección entre todos. El neumólogo, director médico de CEDIMAT, confirma que en esa entidad se han recibido varios pacientes con la enfermedad. Son adultos y responden a tratamiento de antibióticos convencionales.

Puede leer: De los Santos da poca importancia a denuncia sobre tráfico de armas de RD hacia Haití

La tosferina es causada por la bacteria Bordetella pertussis y Parapertusis. La tosferina produce una tos convulsiva de gran molestia y casi incontrolable. Las bacterias que la causan se encuentran en la boca, la nariz y la garganta de una persona infectada, explica el especialista.

El doctor Marte asegura que el país tiene una alta proliferación de enfermedades infecciosas, también bacterianas. La enfermedad afecta a niños y adultos.

Brea del Castillo

Haya o no haya un aumento de la enfermedad que siempre ha estado ahí, es necesario reforzar la vacunación, dijo el doctor José Brea del Castillo, presidente de la Sociedad de Vacunología. Ya está establecido que si la madre se vacuna pasa los anticuerpos que protegen al bebé. Los menores de seis meses tienen el peor pronóstico con la enfermedad, en algunos países la mortalidad puede llegar hasta un 20%, dijo Brea del Castillo.

Más importante que el aumento de casos es reforzar la política de vacunación en embarazadas, niños y adultos. Las madres pasan anticuerpos a los bebés y dura dos meses.

La vacuna

Para el presidente de la Sociedad de Vacunología, el problema es que no se colocaban refuerzo y la vacuna no cubre la enfermedad para siempre. “Hasta hace unos años, la vacuna contra tos ferina, la que tienen DPT, no se podía vacunar después de los seis años, hace casi una década está disponible una vacuna que es la que se pone en embarazadas, es la DPTA, se puede poner a embarazadas y desde los seis años hasta la adultez, dijo. Una persona que ha sido vacunada cinco veces en sus primeros cinco años, a los 25 años ya no tiene el biológico, se requiere un refuerzo, analizó el experto en vacunas. Esa persona está vulnerable a la enfermedad, porque la vacuna no protege a largo plazo. La vacuna no se podía poner después de los seis años, explicó. El especialista considera que debería hacerse un reforzamiento de la vacuna cada 10 años.

La doctora Evangelina Soler, neumóloga, aseguró que atendió un número importante de pacientes adultos con tos ferina en el año 2023.

Atribuye la situación en que algunos centros están haciendo paneles respiratorios, lo que permite el diagnóstico de la enfermedad respiratoria.

Preocupación

En diversos centros de salud públicos y privados se observó ayer a empleados y visitantes con mascarillas.

La decisión y recomendación es debido a la circulación de la variante NJ.1 de la ómicron de Covid-19.