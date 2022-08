RD reunirá a renombrados expertos en investigación de salud

Connotados maestros e investigadores internacionales se reunirán en República Dominicana durante el Encuentro Anual de Comunidades Epistémicas 2022 (EPISTHEME-2022), dirigido a fortalecer y construir plataformas de investigación en el campo de la salud en el país.



El evento se realizará este primero de septiembre en el Gran Salón, hotel Catalonia, de Santo Domingo, a partir de las ocho de la mañana en modalidad híbrida, los usuarios pueden inscribirse en www.epistheme.com.do.

EPISTHEME es organizado por Two Oceans In Health (2OiH) que es un centro de investigación en salud dedicado a construir conocimiento que empodera a las comunidades que viven en República Dominicana, a través de la investigación en Salud, gestión de datos e iniciativas académicas, presidido por el investigador dominicano, doctor Eddy Pérez-Then.

Entre los invitados internacionales que participarán en el encuentro, figuran los doctores Sten Vermund, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale y Felipe Fregni, director del programa de Principios y Prácticas de Investigación Clínica (PPCR), Harvard T.H. Chan, escuela de Salud Pública.



También estarán presentes los doctores Mario de la Rosa, de la Escuela de Salud Pública y Trabajo Social de Stempel, Universidad Internacional de Florida y Alberto Caban Martínez, de la Escuela de Medicina Miller, Universidad de Miami.



El acto inaugural contará con la participación del Ministerio de Salud Pública, la Embajada de los Estados Unidos (EE.UU), la Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de medicina, en representación de la academia y el doctor Eddy Pérez-Then presidente de Two Oceans in Health (2OiH).



Trabajos científicos



El doctor Pérez-Then dará inicio a los trabajos científicos con la Conferencia Magistral Construyendo Plataformas de Investigación en la República Dominicana, seguido de la ponencia con el título Fortaleciendo Plataformas de Investigación: Experiencias del Programa Fogarty, a cargo del profesor Vermund.



Sobre la Investigación Clínica en América Latina: Aportes del Programa Principles and Practice of Clinical Research (PPCR) de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, hablará el doctor Felipe Fregni.



Otros temas a discutir mediante paneles son el Proyecto ARMI-RD: Fortalecimiento de Capacidades Locales de Gestión y Análisis de Datos en Hospitales Militares y Proyecto Backup: Alianzas Academia-Comunidad como Plataforma para la Investigación-Acción Participativa.



En la sesión de pósters se expondrán: Experiencias de gestión de conocimiento y fortalecimiento de plataformas de investigación en la República Dominicana, con carteles científicos que serán expuestos en persona durante el evento por los presentadores.



En seguimiento a su compromiso de crear redes episthémicas y contribuir al desarrollo de investigadores nóveles, 2OiH ha inaugurado la beca Antonio de Moya, que será entregada por primera vez en esta edición de EPISTHEME y recibe su nombre en honor al psicólogo social Antonio Yaguarix De Moya. La beca es un incentivo a la innovación y desarrollo científico, y este año se entregará a una de las propuestas desarrolladas por estudiantes de medicina durante el Programa de Capacitación y Mentoría BACKUP, que será seleccionada por un Comité Evaluador.



Durante el evento, se realizará un reconocimiento a mujeres que se han destacado por sus aportes en la investigación en salud en República Dominicana.