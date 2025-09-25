RD saldrá bien con juegos 2026

Franklin Mirabal

Observando lo que está pasando con la organización de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, puedo asegurar que el país saldrá muy bien.

José Monegro, como presidente del Comité Organizador, ha sido un gran acierto del presidente de la República, Luis Abinader.

Monegro está entregado en cuerpo y alma a ese gran evento.

Carlos Bonilla, desde el Ministerio de Vivienda, hace un trabajo formidable.

De su lado los Olímpicos están fajados y asumiendo un rol de responsabilidad.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, también ha cumplido entregando los recursos para la preparación de los atletas.

Como se puede ver, todo el mundo está empujando en la misma dirección.

Los ejecutivos de los países visitantes están valorando como positivo el rumbo de los juegos. Me siento muy contento porque las cosas van bien y en el 2026 celebraremos ese éxito. Ahora llegará la parte de la publicidad para conectar con la gran fanaticada del país.

En ese sentido, apuesto a Monegro.

