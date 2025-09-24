RD se proyecta en Francia como hub aéreo y multidestino para turistas europeos



República Dominicana busca conquistar a los turistas europeos con su propuesta de un hub aéreo de referencia en América y un destino multidestino que se integra con otras islas de Caribe y Latinoamérica.

En este sentido ya se firmó un acuerdo con Puerto Rico y está conversando con países de Centroamérica. El objetivo es que los viajeros pasen de una estadía promedio de 16 días a 23 días, combinando varios destinos regionales, como por ejemplo Guatemala, Costa Rica, Cuba y las Antillas, siempre entrando primero por República Dominicana.“Además, aerolíneas que llegan al país ya están conversando con su homologas europeas y francesas para ser el canal de distribución de esos turistas que llegan a RD”, reveló Jacqueline Mora, viceministra de Turismo.

Prevé que aprovechando al país como multidestino y a su conectividad se esperan que lleguen en principio medio millón de turistas de Europa, luego que la cifra aumentaría a 766 mil turistas, después a un millón y a 1.7 millones en los próximos cuatro años.

Ofreció estos detalles en una presentación-cena antes cientos de touroperadores, agencias de viajes, representantes de líneas aéreas y cadenas de hoteles francesas en el marco de la feria IFTM Top Resa, que se celebra en París.

Mora indicó que el crecimiento del flujo europeo dependerá en gran medida de la capacidad de articular nuevas rutas aéreas y de aprovechar el interés del turista europeas en propuestas diversificadas, seguras y sostenibles.

Recordó que el esfuerzo inició hace tres años con la nueva ley de aviación local, que ha permitido el surgimiento de aerolíneas dominicanas que ya negocian con compañías europeas y francesas para establecer este corredor turístico.

El país recibe alrededor de 6,500 vuelos mensuales, con una ocupación que supera el 80%.

En el marco de la cena, el ministro de Turismo, David Collado recibió un reconocimiento de manos de la Laurence Gaborieau, directora de IFTM por el apoyo al turismo francés y a la feria Top Resa.

Collado también destacó en el evento que República Dominicana cuenta con más de 75 mil habitaciones hoteleras y una ocupación del 80 %. La infraestructura turística incluye ocho aeropuertos y nueve puertos, lo que permitirá sostener la expansión prevista ante la llegada de más turistas por ser multidestino y conectar la región por vía aérea.



Importancia del sector

Al mes de agosto, República Dominicana había recibido ocho millones de visitantes. Pese a la crisis internacional, las autoridades proyectan cerrar el año con un incremento del 3 % en turismo aéreo y un 5 % en turismo de cruceros.

De Europa llegaron un millón de visitantes, con Francia en tercer lugar. “No nos vamos a conformar hasta que vuelva al segundo puesto. En uno o dos años esperamos recuperar esa posición. Los franceses visitan todos los rincones del país, hacen más turismo fuera de los hoteles y recorren múltiples destinos”, afirmó durante un encuentro de más de 200 turoperadores franceses.

Incentivo a líneas aéreas y crecimiento de Arajet

Mora recordó que, hace tres años, se aprobó una ley para incentivar la inversión en líneas aéreas comunitarias, lo que permitió la creación de Arajet, la primera línea aérea dominicana de bajo costo con proyección regional.

“Hoy en día, una línea aérea totalmente nueva, Arajet, ya opera 25 destinos en toda América. La aviación dominicana, con aviones dominicanos, es el 31 % de todos los enlaces que llegan a Colombia, el 42 % de los argentinos y el 98 % de Cuba.

Hoy en día somos un hub y eso no va a parar”, afirmó la viceministra.

En ese sentido, subrayó que cualquier aerolínea europea que decida apostar por la conectividad dominicana estará apostando también “al crecimiento y a un destino diversificado”.