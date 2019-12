RD tiene 18 años con presupuestos deficitarios y en 2020 será mayor

En los últimos 18 años República Dominicana ha tenido presupuestos deficitarios o el Estado ha gastado más que lo que recibe de ingresos, solo con excepción de 2007. En 2020 se repetirá este patrón, lo que conlleva una mayor deuda.

El economista Ernesto Selman explicó que en el Presupuesto General del Estado 2020 aprobado en la Cámara de Diputados se mantiene la tendencia de incrementar el gasto público más allá de lo que se incrementan los ingresos, es decir con déficit y que requiere financiarse con más deuda.

Criticó que, además, se incrementa el gasto público en RD$95,618.5 millones en un año electoral, que no se justifican y que deteriora aún más las finanzas públicas. Para 2020 el déficit fiscal sería de unos RD$110,251.0 millones.

Reiteró que “una sociedad que quiere desarrollarse en base al gasto público y al endeudamiento se engaña a sí misma”.

Selman indicó que de acuerdo al Presupuesto 2020 sigue incrementándose el gasto corriente con más de 85% del total, una muestra de que existe un gasto público que no trae beneficio a futuro, pues prioriza el consumo presente sobre las inversiones.

“Hay un deterioro de las finanzas públicas; se requiere tomar prestados recursos permanentemente para los distintos gastos, incluso los corrientes, como los salarios de Navidad de los ayuntamientos, porque no hay prácticas contables que prevean el pago del salario número 13 o de Navidad”, expresó.

Indicó que en los últimos años, mientras los ingresos fiscales han crecido en línea con el crecimiento de la economía, el gasto público crece en una mayor proporción. Precisó que el gasto público ha crecido casi dos veces y media lo que ha crecido la economía, en términos reales, durante los últimos 28 años. Esto evidencia que el problema es del gasto público y no de los ingresos del Gobierno.

Para 2020. Selman prevé que el gasto público podría incrementarse en unos RD$100,000 millones, que equivaldría a un 13.1% de aumento. Combinado con menores ingresos de lo presupuestado, llevaría el déficit fiscal a unos RD$123,300 millones. “Desde nuestra perspectiva, el incremento del gasto público contemplado en el Presupuesto 2020 es parte de la irresponsabilidad fiscal que han mostrado los distintos gobiernos desde inicios del milenio. Esta falta de disciplina fiscal aumenta durante los años electorales, lo que ha llevado a ejecutar un mayor gasto público y asumir mayores déficits durante los ciclos políticos y electorales”, expuso.

Selman dijo que para este año el déficit fiscal será mayor de lo estipulado en el Presupuesto Complementario debido a un mayor gasto público, llevando el balance negativo o déficit del Gobierno central a RD$107,186.3 millones.

Más aún, el Presupuesto Complementario 2019 incluye nueva deuda por US$1,752.0 millones para cubrir subsidios y cuentas por pagar del sector eléctrico, dada la precariedad financiera de las empresas eléctricas estatales.