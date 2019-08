RD tiene que fortalecer leyes sobre delitos económicos

El Estado dominicano necesita robustecer el Código Monetario y Financiero para que se penalicen infracciones que se cometen en ese ámbito pero que no son penalizadas, afirmó el doctor Manuel Ulises Bonnelly, exjuez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El planteamiento lo hizo al analizar la lucha contra el lavado de activos y otros delitos económicos que tienen carácter transnacional.

Bonnelly dijo que una reforma al Código Monetario y Financiero debe incluir penalidades a irregularidades que se cometan en el sector bancario, porque en la legislación vigente no están incluidas.

A su entender también deberían tomarse en cuenta determinadas conductas dolosas, desde el punto de vista ético, que no se penalizan.

Bonnelly expresó que el fortalecimiento del Código Financiero es cada vez más necesario, “porque la delincuencia financiera siempre va un paso delante de las autoridades y de los sistemas legales”.

“De hecho, las estructuras de delincuencia económica se sabe que contratan abogados expertos con la finalidad de poder agredir al sistema sin llegar a violar la ley, y eso dificulta la persecución de esos delitos”.

Los fraudes financieros. Bonnelly hizo un recuento de los distintos fraudes financieros que han ocurrido en el país en los últimos 30 años, por cuyas dimensiones las autoridades tuvieron que reforzar las leyes que penalizan esas acciones.

En ese sentido citó la quiebra de decenas de financieras y algunos bancos, a finales de 1980, que afectó a miles de ahorrantes que perdieron prácticamente todos sus ahorros.

Pese a eso, hubo escasas sanciones, dijo Bonnelly al destacar que en esa época las autoridades no se interesaron en perseguir penalmente a los infractores porque la estructura legal que existía no daba mucha cobertura a los delitos financieros.

“Los imputados se persiguieron por el Código Penal, que presenta muchas falencias para poder perseguir los delitos financieros que son específicos”.

La segunda gran crisis fue en 2003 por la quiebra fraudulenta de Banínter, el Banco Mercantil y Bancrédito.

En ese momento se da por primera vez la persecución desde la autoridad, “y digamos que se logró un éxito relativo porque siempre queda la debilidad en materia de recuperación de bienes, que es parte de lo que se queja el ciudadano”.

Bonnelly refirió que en los últimos cinco años se han registrado otras crisis financieras, pero de menor envergadura que las de 2003: la quiebra del Banco Peravia y de otras entidades financieras cuyos ejecutivos han sido procesados por los tribunales.

Una propuesta

Bonnelly expresó que la crisis bancaria de 2003 impactó terriblemente la economía dominicana por un exceso de responsabilidad de las autoridades que cubrieron más allá de lo que la ley le ordenaba. “Por eso nuestra propuesta de que se creara una normativa de extensión de dominio que permite enfocar más la persecución y la recuperación del bien que en la sanción.