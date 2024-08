RD: un país marcado con profundas desigualdades y privilegios social

Discriminación social y racismo, ambos conceptos están relacionados con la exclusión y el trato desigual hacia ciertos grupos de personas, pero ¿Cuál de esos dos fenómenos actualmente se manifiesta en la República Dominicana?

De acuerdo con el sociólogo y experto en tema de migración, Wilfredo Lozano, en nuestra sociedad, como ocurre en cualquier parte del mundo, se producen ambos fenómenos sociales. “En consecuencia, la discusión no es si hay discriminación racial o discriminación social, porque en toda sociedad moderna hay desigualdades, sería más bien discutir el rol social que ocupa esa discriminación y la envergadura de la misma”.

Puede leer: Gobierno continúa el diálogo sobre la reforma constitucional

Desde su perspectiva, la principal desigualdad que existe en este país es la económica, la cual se nota en la estructura del ingreso, pero naturalmente la lógica del privilegio, en el tema de la desigualdad, también tiene una expresión social y como en cualquier estado contemporáneo existen grupos más favorecidos. “No es un problema de gobierno, es más bien social, ya que existen factores culturales que inciden en esa discrepancia”.

A su entender, el punto central que merece una discusión más calmada no es tanto si existe o no discriminación o privilegios, es más bien la naturaleza y la función de esos privilegios. “Esta es una sociedad donde hay un peso muy importante de élites sociales y políticas que tienen evidentemente mayores prebendas”.

Racismo, una expresión de la discriminación

No se puede pensar en racismo como algo diferente a la discriminación, ambas cosas están conectadas. “La discriminación es la forma en que una sociedad practica las exclusiones, a tal punto de que existe una estructura del privilegio que tienen una expresión racial”, destacó Lozano, quien actualmente es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración.

El catedrático es reiterativo al afirmar que en este país hay otros tipos de discriminaciones, por ejemplo, a los pobres no lo dejan entrar a ciertos lugares no porque sean negros o blancos, sino porque son pobres, que es una forma de discriminación. “Otro paradigma de segregación de nuestra sociedad es, por ejemplo, si una mujer se presenta a un sitio público vestida un poco extravagante puede ser objeto de rechazo y hasta ni siquiera la dejan entrar, eso es discriminación, y no es forzosamente un asunto racial, es un tema social”.

Profundas desigualdades

La palabra “casta” se refiere a un grupo social que se caracteriza por su prestigio, poder o privilegios. Este término ha sido utilizado en diferentes entornos a lo largo de la historia y la evolución humana.

En el contexto de la sociedad en la India antigua la casta se refería a una estructura social rígida en la que las personas estaban divididas en grupos hereditarios que determinaban su ocupación, estatus social y derechos, es decir, los individuos nacían en una casta específica y no podían cambiarla durante su vida.

“Ese mismo esquema se mantiene en la India moderna, de forma tal que si alguien nace en cierta clase social está condenado a morir de esa misma manera, aquí no pasa eso porque la República Dominicana es una sociedad abierta, pero eso no niega que sea un país con profundas desigualdades y privilegios”.

El experto en temas migratorio corrobora que nuestro país es un estado abierto donde hay movilidad social que le permite a la gente trazarse proyectos de vida que, bajo ciertas circunstancias, puede mejorar su situación económica y social, en esto inciden muchas cosas como son la acción individual misma y las políticas de gobierno.

A su entender, mientras menos desigual sea una sociedad en esa misma proporción la discriminación será muy mínima. “En la medida en que una sociedad avanza dotando a sus individuos de capacidades propias de educación y de opciones de vida independiente, será más libre lo que permitirá que sus hombres y mujeres decidir de una forma más autónoma, y la desigualdad tendrá cada vez menos espacios

Un país de negros y mulatos con minoría blanca

La República Dominicana, ni en su constitución ni en su práctica es un estado racista. “Existe un peso importante en ciertos grupos políticos que tienen visiones discriminatorias, pero aun esas perspectivas diferentes no son racistas”.

Mantiene la posición de que aquí se confunde la discusión de la existencia de las discriminaciones de ese tipo de fenómenos con el hecho de que este país sea o no racista. “En ese sentido este país tiene una población esencialmente de negros y mulatos con una minoría blanca”.