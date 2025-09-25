¡RD va bien! Raquel, Monegro y Luisín elogian ritmo de juegos

Anoche en la presentación de los avances del Comité Organizador. (Hoy/Alberto Calvo)

“La ciudad de San Domingo va bien en la organización de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe y por eso proclamamos 10 meses antes del inicio, que “juntos, haremos historia”.

Quien así se expresó el presidente del Comité Organizador de los Juegos, el periodista José P. Monegro, quien hizo una brillante presentación del avance organizativo de los Juegos, que cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Igualmente, Raquel Peña, que ostenta el cargo de vicepresidenta de la República, pero lo hizo anoche como presidenta en funciones, ya que Luis Abinader está fuera del país.

Raquel Peña afirmó que Santo Domingo montará el mayor evento regional en el deporte, ya que albergará a más de 6,000 atletas, lo que llenará de orgullo a todo el pueblo dominicano.

El presidente de Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo, mostró su optimismo y dijo que está ansioso que llegue el 24 de julio de 2026 para echar a rodar el evento que traerá más de 35 países del Caribe a los Juegos.

Hicieron uso de la palabra, la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía y Garibaldi Bautista, COD.