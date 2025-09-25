¡RD va bien! Raquel, Monegro y Luisín elogian ritmo de juegos

  • Hoy
¡RD va bien! Raquel, Monegro y Luisín elogian ritmo de juegos

Anoche en la presentación de los avances del Comité Organizador. (Hoy/Alberto Calvo)

“La ciudad de San Domingo va bien en la organización de los venideros XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe y por eso proclamamos 10 meses antes del inicio, que “juntos, haremos historia”.

Quien así se expresó el presidente del Comité Organizador de los Juegos, el periodista José P. Monegro, quien hizo una brillante presentación del avance organizativo de los Juegos, que cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader.

Igualmente, Raquel Peña, que ostenta el cargo de vicepresidenta de la República, pero lo hizo anoche como presidenta en funciones, ya que Luis Abinader está fuera del país.

Raquel Peña afirmó que Santo Domingo montará el mayor evento regional en el deporte, ya que albergará a más de 6,000 atletas, lo que llenará de orgullo a todo el pueblo dominicano.

Puedes leer: ¡Juegos dignos! Asamblea valora montaje juegos

El presidente de Caribe Sport, Luis Mejía Oviedo, mostró su optimismo y dijo que está ansioso que llegue el 24 de julio de 2026 para echar a rodar el evento que traerá más de 35 países del Caribe a los Juegos.

Hicieron uso de la palabra, la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía y Garibaldi Bautista, COD.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡RD va bien! Raquel, Monegro y Luisín elogian ritmo de juegos
¡RD va bien! Raquel, Monegro y Luisín elogian ritmo de juegos
25 septiembre, 2025
¡Juegos dignos! Asamblea valora montaje juegos
¡Juegos dignos! Asamblea valora montaje juegos
24 septiembre, 2025
“Mi retiro está cerca y será como siempre lo soñé”
“Mi retiro está cerca y será como siempre lo soñé”
18 agosto, 2025
“Defenderemos medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos 2026”
“Defenderemos medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos 2026”
28 julio, 2025
Monegro dice montaje Juegos va bien, Luisín pide no bajar la guardia
Monegro dice montaje Juegos va bien, Luisín pide no bajar la guardia
25 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El nuevo macartismo

El nuevo macartismo

Medicina legal: nuevo Código Penal

Medicina legal: nuevo Código Penal

No, la violencia sexual no es una moda

No, la violencia sexual no es una moda

Turismo de bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Turismo de bienestar y salud, otra de las fortalezas de la economía dominicana

Inteligencia emocional de Juan Soto

Inteligencia emocional de Juan Soto

Edición impresa, martes 23 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 23 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo