¡Reabre el paso a desnivel de la avenida Hípica en Santo Domingo! Detalles de la intervención

  • Hoy
¡Reabre el paso a desnivel de la avenida Hípica en Santo Domingo! Detalles de la intervención

Santo Domingo Este. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que a partir de mañana jueves 11 de septiembre quedará abierto al tránsito vehicular el paso a desnivel de la avenida Hípica, luego de haber sido sometido a un proceso integral de renovación que devuelve seguridad y confianza a los miles de conductores que lo utilizan a diario.

La intervención consistió en una reconstrucción del puente con el objetivo de garantizar su durabilidad. La obra contempló la sustitución de la estructura que compone la rampa de salida y entrada desde Santo Domingo y hacia Boca Chica. Se instaló un muro de contención para mayor seguridad, fueron mejorados los giros y se incluyó un carril de incorporación a la avenida las Américas. Adicionalmente se instalaron nuevas barandas de protección y remozamiento del entorno.

image 364

Puede leer: Gobierno convoca licitación para primera fase del Monorriel de Santo Domingo: requisitos clave  

Este trabajo no solo responde a la solución de una situación puntual, sino que forma parte de un plan integral de construcción, reconstrucción y mantenimiento de puentes y carreteras en todo el país, destinado a elevar la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos.

image 363

El paso a desnivel de la Hípica contribuirá de forma importante al descongestionamiento del tránsito en la zona y mejorando la conectividad entre importantes sectores de Santo Domingo Este.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Reabre el paso a desnivel de la avenida Hípica en Santo Domingo! Detalles de la intervención
¡Reabre el paso a desnivel de la avenida Hípica en Santo Domingo! Detalles de la intervención
10 septiembre, 2025
Clúster Turístico Boca Chica entrega el mural “Postales de Boca Chica” a la comunidad
Clúster Turístico Boca Chica entrega el mural “Postales de Boca Chica” a la comunidad
6 septiembre, 2025
Narcotráfico: 43 paquetes presumiblemente de cocaína descubiertos en Boca Chica
Narcotráfico: 43 paquetes presumiblemente de cocaína descubiertos en Boca Chica
11 agosto, 2025
Descubre los secretos de Boca Chica: Participa en el rally que te cambiará la vida
Descubre los secretos de Boca Chica: Participa en el rally que te cambiará la vida
31 julio, 2025
«Sanky panky» denuncian exclusión y violencia simbólica, según estudio del INTEC»
«Sanky panky» denuncian exclusión y violencia simbólica, según estudio del INTEC»
29 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

Horford y Towns: Dos ejemplos

Horford y Towns: Dos ejemplos

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo