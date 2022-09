Reacción de Fafa, Guido y Alburquerque sobre Dirección Ejecutiva PRM

Dirigentes históricos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reaccionaron a la decisión de dicha organización política de dejarlos fuera de su Dirección Ejecutiva, y criticaron, además, al presidente Luis Abinader por el manejo no sólo de su gestión, sino además a nivel institucional.

Uno de los excluidos, Guido Gómez Mazara, señaló que desde la Dirección del PRM existe una «desconexión» entre los hacedores de políticas públicas y el mando partidario. «Y yo lamento que tanta gente con méritos sobrados en el partido no haya sido tomado en cuenta, porque el criterio que prevalece es un criterio popocrático», aseguró el perremeísta.

La Dirección Ejecutiva del PRM está ahora integrada por nuevas caras.

Gómez Mazara aclaró, sin embargo, que no aceptó una posición en la Dirección de dicha organización política, porque perdería «autoridad». «Yo tengo como norma que el que me da una nalgada no me pone mentol», indicó el dirigente perremeísta durante una intervención vía telefónica en el programa Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5 FM, donde además aclaró que no tiene «ningún interés» de formar parte de las filas del partido Fuerza del Pueblo, que lidera Leonel Fernández, aunque acotó que sí mantiene una amistad con él.

En ese sentido, Gómez Maraza entiende que existe un «dislocamiento», al asegurar que el PRM hizo un pacto institucional con Fernández.

De su lado, Ramón Alburquerque, también tronó luego de quedar fuera de esa entidad política. «Parece que el tener criterio propio lleva a una exclusión de la Dirección actual del Partido Revolucionario Moderno», indicó.

Alburquerque reconoció, sin embargo, que a lo interno del partido ha estado oposicón como alto dirigente del partido, los cuales calificó como «señalamientos» para mejorar la entidad y la gobernabilidad en favor del país.

«Ellos podrán tender el 10 % de los popis, pero ¿cuánto tiene de los wawawá? Entonces, ese es el problema, que no quieren que despierten con una pesadilla porque no hayan dormido la noche entera de ese mareo de poder. Jamás podrán sacar del comité mi pensamiento, jamás podrán sacar de los organismos el que nosotros queramos contribuir al gobierno de nuestro partido con mi experiencia. Y además de eso, no tenemos miedo», detalló Alburquerque.

Aclaró que el presidente de su partido, José Ignacio Paliza, nunca lo ha visitado para ofrecerle alguna posición, como se había rumorado. Añadió, además, que su lucha en el PRM «no es sólo por cargo; es ideológica».

En tanto, Rafael -«Fafa»- Taveras, también coicidió con sus compañeros de partido que, luego de estar por primera vez fuera de una dirección política en 62 años, el ejercicio político no es un medio «para que cada quien aproveche esa función».

«La política es servicio, no un chance ni una oportunidad para que la gente se aproveche», dijo Taveras, quien explicó en el programa Sol de la Tarde, que se transmite por Zol 106.5 FM, que al quedar fuera de la Dirección Ejecutiva del PRM ahora tiene una oportunidad para reiterar que la carrera política no es para beneficio personal.

Sin embargo, acotó que es necesario una reforma del Estado y que el PRM debe darle seguimiento a las 12 reformas que propuso el año pasado el presidente Luis Abinader.

Taveras concluyó su opinión sobre el tema: «Me dejan de ser de la Dirección y yo digo, lo agradezco, porque mi motivación no es personal. Creo que por eso, esta situación nueva, lo que tiene que ser para mí es lo que he tenido: la política no es una oportunidad, es un compromiso. Y en ese marco, ni me marca ni me duele ningún tratamiento que se produzca en la política. Ahora creo que tengo una oportunidad».

Los nombres de la Dirección Ejecutiva del PRM

La Dirección Ejecutiva del PRM está ahora integrada por nuevas personas, luego que el Comité Nacional proclamara sus nuevas autoridades.

Aquí los nombres:

José Ignacio Paliza

Carolina Mejía

Deligne Ascención

Milagros Ortiz Bosch

Eddy Olivares

Nelson Arroyo

Kelvin Cruz

Lía Diaz

Jean Luis Rodríguez

Luis Abinader

Hipólito Mejía

Raquel Peña

Samuel Pereyra

David Collado

Sonia Guzmán

Wellington Arnaud

Eduardo Sanz Lovatón

Alfredo Pacheco

Fellito Subervi

Victor Ito Bisonó

Andrés Bautista

Gloria Reyes,

Yadira Henríquez

Faride Raful

Franklin García Fermín

Miguel Ceara Hatton

Jesus Chú Vásquez

Salvador Ramos

Roberto Fulcar

Cesar Cedeño

Geanilda Vásquez.

Rafael Santos

Elizabeth Mateo

Luis Valdez

Tony Peña Guaba

Alexi Victoria

Santiago Zorrilla

Ricardo de los Santos

Alberto Atallah

Miguel Vásquez

Antonio Almonte

Josefa Castillo

Darío Castillo

Eligio Jaquez

Fernando Durán

Faruk Miguel Castillo

Jesús Feris Iglesias

Limber Cruz

Rafael Salazar

Lourdes Herrera

Luis Delgado

Félix Aracena

Margarito de León

Máximo Pérez

José Marte Pinatini

Víctor D´Aza

Ulises Rodríguez

Robertico Salcedo

Manuel Durán

Anulfo Pascual

Igor Rodríguez Duran en la secretaria de actas y correspondencias del PRM

Tony Rodríguez como fiscal nacional del PRM

Aleida Rosario, suplente fiscal nacional.