Reacción de La Materialista al entrar en la lista 50 más bellos de People en Español

La revista People en Español informó este lunes que la cantante ‘La Materialista’ entrará en la lista de Los 50 más bellos del 2023.

La misma obtuvo un total de 39,642 votos.

«La verdad es un sueño cumplido ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión y sobre todo siendo el público que así me considere», expresó Yameyry Infante, nombre real de la artista.

«La belleza para mí es sentirse cómodo en su propia piel, o sea sentirse bien con uno mismo. ¡Y pizca de actitud y gracia!», añadió.

Se recuerda que la revista People en Español dio a conocer recientemente a los seis famosos que competirían por un espacio dentro de su lista de “Los 50 más bellos” de 2023.

Con La Materialista estuvo nominada la cantante argentina Nicki Nicole y la cantante venezolana Elena Rose.

Mientras, que los nominados en la categoría masculina son el actor Pepe Gámez, el cantante Héctor Pérez y Lyanno.

Sobre La Materialista (Yameyry Infante)

La cantante dominicana Yameyry Infante, mejor conocida como La Materialista, tocó muchos corazones en La casa de los famosos de Telemundo

«Aprendí a conocerme más, a identificar mis virtudes y mis defectos», dice del reality show.

«Es fácil decir ‘soy buena persona’ mientras convives solo con los tuyos, pero seguir siéndolo, tener empatía, ser compasivo y tolerante con personas que no son nada tuyo, fue una prueba para conocerme.

Y la mujer que conocí ahí dentro fue a Yameyry, esa sin poses, sin miedo a mostrarse tal y como es».

Ser parte de Elige a tu Bello la llena de alegría. «Es un sueño cumplido, ya que he visto ediciones anteriores y sí que me hacía mucha ilusión», afirma La Materialista.

La Materialista

El 2023 llegó cargado de bendiciones para ella. «Mis proyectos en lo personal son casarme y poder encargar a la cigüeña, compartir más tiempo de calidad con mi familia y la de mi futuro esposo», enumera la dominicana.

«En lo profesional, estoy en un momento muy bonito y quiero aprovecharlo al máximo», añade la artista, quien está por lanzar su nueva canción «Tú eres».

«Tengo tantas cosas que agradecerle a Dios y al universo», reconoce. «Mis fans son familia porque me adoran y sacan la cara para defenderme y apoyarme en todos mis momentos. Ellos son parte fundamental de mi historia».

(Con información de People en Español)