El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó que enterarse del romance y futuro matrimonio entre su hija Nicole y el expeloteros de Grandes Ligas Albert Pujols, «fue todo una sorpresa».

El líder político indicó durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, que se dio cuenta de la relación para la fecha del juego en que el deportista anotó los 700 jonrones, el pasado 23 de septiembre de 2022.

“Bueno, fue toda una sorpresa… porque Albert me invitó a San Luis cuando ya estaba en la recta final para obtener los 700 jonrones, y cuando llegamos a San Luis me dice: «Yo quiero hablar con usted aparte», muy ceremoniosamente. Le digo explíqueme y me dice yo estoy en tal y cual cosa”, narró.

Asimismo, Fernández dijo estar » feliz y contento» con la unión, porque siempre ha sido un admirador del exjugador de los Cardenales, quien reveló en que Nicole llegó a su vida en una etapa muy difícil para él.

«Ha sido (la hija de Leonel) una bendición para mí», afirmó Pujols.

Se recuerda que fue el pasado 8 de marzo, cuando Nicole Fernández anunció a través de su cuenta en Instagram que se uniría en matrimonio con el exatleta, y que estaba ansiosa con los preparativos.

«Let the wedding fun begin (Que comience la diversión de la boda), escribió Fernández junto a una fotografía donde muestra su anillo de compromiso.

