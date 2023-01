Tras las declaraciones de la comunicadora Gabi Desangles sobre el porqué de su separación con su exesposo José Chabebe, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, a tal punto que han puesto a ambos en tendencias de todas las redes sociales y portales de noticias.

Y es que para muchos, la versión de la historia que da la actriz es apoyada, mientras que otros han defendido con uñas y dientes al productor.

Por eso, hemos hecho una recopilación de las opiniones de usuarios de la red social Twitter para dar a conocer su parecer en torno al tema:

José Chabebe es una gran persona, un tipo pila de chevere y bajo perfil y no le gusta el estrellato…lo digo porque lo conozco.



FIN DEL DISCURSO — Misael Guzmán (@MisaelGuzman) January 11, 2023

Todo por no admitir que perdió un partidazo… en fin sé feliz chabebe https://t.co/L7YWh9SKA2 — Ode Polanco 📲 (@OdeComunica) January 11, 2023

Gabi Desangles quería todo menos a Chabebe; quería la gran boda por la Iglesia católica, el vestido de diseñador, salir en HOLA, la atención de todos, desfilar de blanco, las fotos y vender la historia.



Ella se casó decidida a divorciarse. — Selene Mota (@SeleneEscribe) January 11, 2023

Yo aquí pensando en voz alta , #Gaby dijo cuando estaba en pleno proceso de separación que ella y su ex esposo habían decidido no hablar más del tema de la separación…

Pudiera esta entrevista traerle problemas legales con #Chabebe ? — Moises Salce (@MoisesSalce) January 11, 2023

"La suerte de la fea, la bonita la desea" muchas quisieran un chabebe en su vida y mira a esta lo que dice 🙄 — 👙 Kenken 👙 (@FdezKendra) January 11, 2023

Gaby y Chabebe son el vivo ejemplo de que polos opuestos no se atraen. — OlimarRijo (@OlimarshM) January 11, 2023

Que Gaby y Chabebe vivían juntos?? El hecho de, no implica que. Hay parejas que duran bastante hasta que se casan. Después que firman papeles esa separación llega más rápido que expeditamente. Muchas parejas utilizan el matrimonio como una curita a sus problemas de convivencia. pic.twitter.com/XXFIJohVCD — Ary Targaryen  (@arylandestoy) January 11, 2023

Nada más hizo Chabebe publicar su pareja para que esa joven se desesperara. — Fritico azul 💙🐯 (@Keylaimatos) January 11, 2023

Lo que dijo Gabi Desangles

La comunicadora Gabi Desangles desmintió los rumores sobre una supuesta infidelidad cometida cuando esta se encontraba casada con el productor José Chabebe, pero admitió que si lo cometió con ella misma.

¨Yo fui infiel a mí misma. Porque sacrifique muchas cosas y planes por quizás estar dentro de una burbuja para ser feliz a esa persona¨, manifestó.

Añadió que ¨si hay un aprendizaje es que, primero uno debe sentirse bien con uno mismo y luego buscar un acompañante.

Reveló que una de las razones por la cual ella se tuvo que separar de su expareja se debió a que ambos no iban al mismo ritmo.

«Pensábamos que los polos opuestos se atraen, y no es así. Se necesita a una persona que esté a nuestra velocidad. Él es muy calmado, y en ese momento pensé que yo quería esa calma y seguridad. Pero me di cuenta que quería el hogar, pero con un hombre y compañero que esté en mi ritmo, y no es un tema de bonche. Vivo muy rápido y soy muy ambiciosa con mi carrera», dijo.

Desangles manifestó que esta decisión le afectó en la imagen comercial, aunque la decisión de separarse fue de ambos.

«En República Dominicana no se separa la vida privada de la vida pública. Contrario en figuras como las Kardashian que sus vidas fluyen normal a pesar de las situaciones difíciles o escandalosas de sus vidas amorosas», comentó Gabi.

Recordó que hasta su mamá un día que fue a visitarlos se dio cuenta de la relación tan disfuncional que tenían y se lo había comentado.

Pese a todo esto afirmó que trataron de reconciliarse, pero se dieron de que no podían seguir juntos.

¨Nunca tuve vergüenza porque ambos sabíamos lo que estaba pasando. Pero si tenía decepción, porque mi matrimonio fue un fracaso. Soy una Gabriela diferente, feliz y centrada. He aprendido mucho tras mi proceso de divorcio¨, planteó.

Habló de su nueva pareja

Tras las publicaciones de videos e imágenes donde se ve ¨bien acompañada de un chico¨, esta solo se limitó a responder lo siguiente:

«Tengo un año que me divorcié. Dure una temporada sin deseo de buscar a alguien a mi lado. Ahora déjenme vivir», dijo.

Precisó que ahora está feliz, y que ella y el chico están solteros y que simplemente se están conociendo y probando a ver si funcionará.

Estas declaraciones fueron ofrecidas al productor Santiago Matías en Alofoke Podcast.