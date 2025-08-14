Reacciones al informe de EE.UU. sobre abusos a haitianos en RD 

El reciente informe del Departamento de Derechos Humanos de Estados Unidos, que señala que República Dominicana ha cometido tortura, maltratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra nacionales haitianos, ha provocado distintas reacciones en el país.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que «el Gobierno ha emprendido acciones que son conocidas por todos, siempre intentamos que esas acciones se enmarquen dentro del respeto de los derechos humanos, de las mejores formas».

Paliza enfatizó que “los dominicanos no somos un pueblo racista, es un pueblo noble”.

Por su parte, Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, calificó el informe como parte de una campaña “de acoso” contra República Dominicana, con acusaciones que considera completamente falsas.

“La acusación es siempre que hay malos tratos, que se violan los derechos fundamentales, que en las acciones que se interponen contra los indocumentados haitianos hay prácticas de tortura, y todo el mundo sabe que eso es mentira”, afirmó Gómez a Telemicro.

También puede leer: ¿Cuándo será la lectura íntegra de la sentencia contra Alexis Medina y compartes?

Además, destacó que se han adquirido unidades vehiculares y se ha instruido a los agentes para garantizar un buen trato.

En contraste, William Charpentier, presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, expresó su preocupación y señaló que «es una preocupación, las instituciones internacionales han estado denunciando tratos puntuales que se están dando en las deportaciones de los inmigrantes de origen haitiano».

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd