Reacciones de los nominados a Billboard de la Música Latina 2025

El cantante Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 27 menciones, estableciendo un récord histórico para los premios.

Al puertorriqueño le siguen Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro con 14. Liderando a las artistas femeninas está Karol G con 10 menciones, la misma cantidad que obtuvo el artista emergente de la música regional mexicana Tito Double P, mientras que Peso Pluma tiene nueve.

Entre los dominicanos nominados a los Premios Billboard se encuentran:

Rubby Perez

Yailin La Más Viral

Natti Natasha

Prince Royce

Romeo Santos

Aventura

Monchy & Alexandra

Los Hermanos Rosario

Los finalistas y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina se determinan por su desempeño en las listas semanales de Billboard. Este año, los premios se entregarán en 49 categorías que abarcan los principales géneros de la industria de la música latina, desde el pop al tropical y el regional mexicano. También se entregarán premios especiales que serán anunciados próximamente.

Reacciones de los nominados

Jowell & Randy

Jowell & Randy

Amigos, les comparto con alegría que hemos sido nominados nuevamente este año a Premios Billboard Latino como Dúo del Año . Gracias a todos por su apoyo y felicidades de igual forma a los competidores en esta categoría

Yailin La Más Viral