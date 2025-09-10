Reacciones de los nominados a Billboard de la Música Latina 2025

  • Hoy
Reacciones de los nominados a Billboard de la Música Latina 2025

El cantante Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 27 menciones, estableciendo un récord histórico para los premios.

Al puertorriqueño le siguen Fuerza Regida, con 15 menciones, y Rauw Alejandro con 14. Liderando a las artistas femeninas está Karol G con 10 menciones, la misma cantidad que obtuvo el artista emergente de la música regional mexicana Tito Double P, mientras que Peso Pluma tiene nueve.

Puede leer: Finalistas de Billboard 2025: Rubby Pérez y otros dominicanos en la lista

Entre los dominicanos nominados a los Premios Billboard se encuentran:

  • Rubby Perez
  • Yailin La Más Viral
  • Natti Natasha
  • Prince Royce 
  • Romeo Santos
  • Aventura
  • Monchy & Alexandra
  • Los Hermanos Rosario

Los finalistas y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina se determinan por su desempeño en las listas semanales de Billboard. Este año, los premios se entregarán en 49 categorías que abarcan los principales géneros de la industria de la música latina, desde el pop al tropical y el regional mexicano. También se entregarán premios especiales que serán anunciados próximamente.

Reacciones de los nominados

Jowell & Randy

Yailin La Más Viral

Yailin
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Reacciones de los nominados a Billboard de la Música Latina 2025
Reacciones de los nominados a Billboard de la Música Latina 2025
10 septiembre, 2025
Finalistas de Billboard 2025: Rubby Pérez y otros dominicanos en la lista
Finalistas de Billboard 2025: Rubby Pérez y otros dominicanos en la lista
10 septiembre, 2025
Bad Bunny bate récord de nominaciones a los Billboard latinos, seguido por Fuerza Regida
Bad Bunny bate récord de nominaciones a los Billboard latinos, seguido por Fuerza Regida
10 septiembre, 2025
Rusbelt, cantante incipiente nacido gracias a un grande
Rusbelt, cantante incipiente nacido gracias a un grande
9 septiembre, 2025
Ana Beatriz sobre Rubby Pérez a cinco meses del Jet Set: «Te extraño con el alma, paaa»
Ana Beatriz sobre Rubby Pérez a cinco meses del Jet Set: «Te extraño con el alma, paaa»
8 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Edición impresa, martes 09 de septiembre de 2025

Patronato presenta campaña sobre lepra

Patronato presenta campaña sobre lepra

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

La cumbre de los líderes en China no conviene a nuestro país

Leyes y costumbres

Leyes y costumbres

PLD y corrupción

PLD y corrupción

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Migrantes: un estreno que conecta memoria, identidad y futuro

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo