Condenan en redes sociales reacción de Camacho frente joven lo llamó corrupto

Luego del incidente ocurrido ayer en el Estadio Quisqueya entre el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, y el joven Eladio Romero que culminó con el apresamiento de este último, usuarios de las redes sociales han calificado lo sucedido como un atropello a la libertad de expresión.

“Repruebo la opresión, la cultura del miedo para limitar derechos ciudadanos. Me indigna que traten como delincuentes a personas honestas y más cuando esas acciones provienen de funcionarios que tienen que rendir cuentas. Asi de simple´´, expresó la diputada Faride Raful en su cuenta de Twitter.

Mientras que la comunicadora Miralba Ruiz también mostró su desconecto en esa misma red social, tras indicar: “Al profesor Camacho y a algunos más, hay que regalarles un manual de manejo para personas públicas”.

El actor dominicano Carlos De La Mota utilizó esta misma red para referirse al tema. ¨Entonces en Dominicana no se les puede decir corrupto a los corruptos !!! ¨.

Más de lo mismo. “Lo del Play es más de lo mismo. Nos lo han reiterado por todas las vías: Si denuncias, te sacan del aire; Si denuncias, te persiguen y espían; Si denuncias, te encarcelan. No es que no entendemos. Es que no nos da la gana de andar con la boca tapada. Son ellos que no entienden´´, expresó la abogada Carolina Santana

Al igual que ellos otras personalidades de los medios de comunicación hicieron referencia al tema en sus distintas redes sociales, como son los casos de Sergio Carlos, José Peguero y José Martínez Brito.

En tanto, la periodista Altagracia Salazar twitteó “Atención, atención no se le puede decir ladrón a un ladronazo”, expresión que desató una ola de comentarios que pedían al legislador contemplar declarar el porqué de su riqueza.

Luego de lo ocurrido, Camacho negó que fuera su seguridad quien detuviera al joven Máximo Eladio Romero después de que éste presuntamente le gritó corrupto, versión que el joven negó al decir que ellos alegaron que él le habría lanzado un vaso agua al legislador.