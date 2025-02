Real Madrid: Carlo Ancelotti, cansado de rumores de Vinícius

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, no está prestando demasiada atención a las especulaciones que se están produciendo sobre la posibilidad de que Vinícius Júnior abandone el club este verano y juegue en Arabia Saudita.

Según los medios españoles, la liga saudita lleva desde el pasado verano intentando traer al internacional brasileño al país y está dispuesta a convertir a Vinícius en el futbolista mejor pagado del mundo.

«Sí, estoy cansado de este tema, pero no estoy preocupado», dijo Ancelotti el viernes al ser preguntado por esas informaciones.

«Le veo feliz y nosotros estamos contentos con él. No hay nada más que añadir respecto a lo que dije hace una semana. No es un tema que discutamos aquí, él (Vinícius) no lo discute».

Puede leer: Damian Lillard tras tercer título tiros de tres puntos

Vinícius, que está en su séptima temporada en el Madrid, dijo después de la victoria por 3-2 en la Champions League contra el Manchester City el martes que espera llegar a un acuerdo con el Madrid en los próximos días para continuar en el club más allá de 2027.

«Lo único que puedo decir es lo que veo aquí, está feliz, con ganas de hacer las cosas bien y hacer historia con el club», dijo Ancelotti.

«Veo al mismo Vinícius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien». Ancelotti dijo que «no es consciente» de que los directivos del club en el Real Madrid estén molestos con cómo Vinícius está gestionando la situación de Arabia Saudí.

Una fuente dijo a ESPN esta semana que los agentes de Vinícius han informado al Madrid de las exigencias económicas de su cliente si continúa en el club más allá de 2027.

Según la fuente, Vinícius quiere ganar más que el jugador mejor pagado del club, Kylian Mbappé, a pesar de haber recibido recientemente una importante bonificación tras ganar el premio The Best al Jugador Masculino de la FIFA en diciembre.

Vinícius, de 24 años, fue elegido Jugador del Partido en el partido del martes a pesar de no marcar. Brindó dos asistencias y cinco pases clave en el encuentro en el estadio Etihad.

«Lo hizo muy bien en el último partido», dijo Ancelotti. «Lo veo muy motivado, sobre todo después de lo que hizo en el partido contra el City, porque tenía mucha presión antes de ese partido y la resistió marcando la diferencia. Seguirá haciéndolo bien porque está empezando a coger una buena forma física después de las lesiones».

Ancelotti, por su parte, dice que no cree que la Saudi Pro League sea una amenaza para los clubes europeos ahora, pero podría serlo en el futuro.

«No debería sorprendernos que un país quiera invertir en futbol», dijo. «Arabia Saudita tiene derecho a prepararse para el Mundial de 2034. «Es un mercado que puede ser menos competitivo ahora que en Europa, pero en el futuro podría ser tan competitivo como Europa».

Cuando se le preguntó si consideraría entrenar en Arabia Saudita, Ancelotti dijo: «¿Por qué no, si quiero seguir en el futbol? La pregunta es si quiero seguir (entrenando) después de dejar el Real Madrid».

El contrato de Ancelotti con el Madrid expira en 2026. El Madrid, líder de LaLiga, juega contra Osasuna el sábado antes de recibir al Manchester City en el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones el miércoles. «Estamos muy motivados», dijo Ancelotti.