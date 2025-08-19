Real Madrid derrota 1-0 a Osasuna en el inicio de La Liga de España

Real Madrid venció 1-0 a Osasuna en el encuentro que marcó el estreno de Franco Mastantuono con la camiseta de la Casa Blanca por la primera fecha de La Liga de España. El Merengue se llevó el triunfo con el gol de Kylian Mbappé a través de un penal en la segunda parte.

Mastantuono disputó los últimos 23 minutos después de ingresar en lugar de Brahim Díaz. El ex hombre de River Plate sumó confianza con distintos pases, pisó el área con peligrosidad y estuvo a un paso de marcar una asistencia, pero el cabezazo de Tchouaméni no fue certero.

El conjunto de Xabi Alonso afrontará la segunda jornada del torneo doméstico este domingo desde las 16:30 (hora argentina) ante Real Oviedo como visitante. Por otro lado, Osasuna buscará la recuperación el mismo día a partir de las 12 contra Valencia en condición de local. Para ese duelo no podrá contar con Abel Bretones, quien se retiró expulsado de manera incorrecta en el cierre por una infracción a Gonzalo García.