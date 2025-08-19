Real Madrid derrota 1-0 a Osasuna en el inicio de La Liga de España

  • A P
Real Madrid derrota 1-0 a Osasuna en el inicio de La Liga de España

Real Madrid venció 1-0 a Osasuna en el encuentro que marcó el estreno de Franco Mastantuono con la camiseta de la Casa Blanca por la primera fecha de La Liga de España. El Merengue se llevó el triunfo con el gol de Kylian Mbappé a través de un penal en la segunda parte.

Puede leer: Lo que se sabe de la lesión de Vladimir Guerrero Jr

Mastantuono disputó los últimos 23 minutos después de ingresar en lugar de Brahim Díaz. El ex hombre de River Plate sumó confianza con distintos pases, pisó el área con peligrosidad y estuvo a un paso de marcar una asistencia, pero el cabezazo de Tchouaméni no fue certero.

El conjunto de Xabi Alonso afrontará la segunda jornada del torneo doméstico este domingo desde las 16:30 (hora argentina) ante Real Oviedo como visitante. Por otro lado, Osasuna buscará la recuperación el mismo día a partir de las 12 contra Valencia en condición de local. Para ese duelo no podrá contar con Abel Bretones, quien se retiró expulsado de manera incorrecta en el cierre por una infracción a Gonzalo García.

A P

A P

Publicaciones Relacionadas

Real Madrid derrota 1-0 a Osasuna en el inicio de La Liga de España
Real Madrid derrota 1-0 a Osasuna en el inicio de La Liga de España
19 agosto, 2025
Piden dos años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid Raúl Asencio
Piden dos años y medio de cárcel para el jugador del Real Madrid Raúl Asencio
2 agosto, 2025
El PSG desnuda 4-0 al Real Madrid en Mundial Clubes
El PSG desnuda 4-0 al Real Madrid en Mundial Clubes
10 julio, 2025
¿Cuándo juegan el Real Madrid y la Juventus? Mira todos los detalles
¿Cuándo juegan el Real Madrid y la Juventus? Mira todos los detalles
27 junio, 2025
38 veces campeón: el Real Madrid amplía su leyenda en la ACB
38 veces campeón: el Real Madrid amplía su leyenda en la ACB
25 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Tony Isa Conde en mi memoria

Tony Isa Conde en mi memoria

¿Les digo Algo?

¿Les digo Algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo