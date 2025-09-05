Realidad aumentada y consumo responsable

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la realidad aumentada (RA) ya no es solo un recurso de entretenimiento o marketing, sino una herramienta que puede cambiar la forma en que consumimos. Y lo más importante: puede ayudarnos a hacerlo de manera más responsable.



De acuerdo con un estudio publicado por Deloitte en 2023, más del 65% de los consumidores aseguran que la RA les ayuda a comprender mejor un producto antes de comprarlo. Esto no solo genera confianza, sino que reduce la tasa de devoluciones en el comercio electrónico, que, según McKinsey, ronda el 20% en promedio.



La gran diferencia está en la información. Con la RA, el consumidor no solo puede ver cómo se verá un mueble en su sala o cómo le quedará una prenda de ropa, sino que también puede acceder a datos sobre el impacto ambiental del producto, su origen y hasta las posibilidades de reciclaje. Es decir, la tecnología se convierte en una aliada para tomar decisiones más conscientes.



Según Statista, se espera que el mercado de aplicaciones de RA en el sector retail alcance los 12.000 millones de dólares en 2027, con un crecimiento anual del 25%. Y no es casualidad: un estudio de Accenture de 2022 reveló que el 72% de los consumidores estaría más dispuesto a pagar un poco más por un producto si la RA le muestra que proviene de procesos sostenibles.



En América Latina, un informe de GSMA Intelligence (2023) señaló que el 58% de los usuarios digitales confía más en una marca que utiliza la RA para mostrar transparencia en sus procesos. Un dato que deja claro el camino: el consumidor ya no quiere solo ver, quiere saber.



Los ejemplos sobran. En alimentación, algunas aplicaciones permiten escanear etiquetas para mostrar al instante la huella de carbono de un producto. En moda, los probadores virtuales no solo ayudan a elegir mejor, sino que reducen el consumo innecesario en una industria que, según la ONU, es responsable del 10% de las emisiones globales de CO₂. En electrodomésticos, la RA puede simular el consumo energético de un aparato antes de adquirirlo.



La clave está en cómo la usamos. Los expertos recomiendan no quedarse solo con la apariencia, sino buscar datos de sostenibilidad, comparar alternativas y exigir a las marcas que incluyan información verificable en sus experiencias de RA. Además, impulsar su uso educativo en escuelas y universidades puede formar a las nuevas generaciones en un consumo más consciente.



En definitiva, la realidad aumentada ya no es ciencia ficción: es un puente hacia el consumo responsable. Y si empresas y consumidores se comprometen, puede convertirse en un motor para un mercado más transparente, ético y sostenible.

6 Páginas que utilizan la realidad aumentada

IKEA Place

Página: https://www.ikea.com/us/en/customer-service/mobile-apps/ikea-place-app/

Permite colocar virtualmente muebles en tu hogar usando la cámara del celular. Ayuda a visualizar dimensiones y estilos antes de comprar.

Sephora Virtual Artist

Página: https://www.sephora.com/

Aplicación de belleza que utiliza RA para probarse virtualmente maquillaje. Permite experimentar con labiales, sombras y bases sin necesidad de aplicarlos físicamente.

Amazon AR View

Página: https://www.amazon.com/

Disponible en la app de Amazon, permite colocar virtualmente productos en tu espacio. Ideal para ver cómo quedarían electrodomésticos, muebles o decoración en casa.

Warby Parker – Virtual Try-On

Página: https://www.warbyparker.com/

Tienda online de gafas que ofrece probar lentes en el rostro usando RA. El cliente puede girar la cabeza y ver el producto en 3D con ajuste realista.

Houzz

Página: https://www.houzz.com/

Plataforma de diseño de interiores y arquitectura. Con la función ‘View in My Room 3D’ los usuarios pueden visualizar muebles y decoración en sus espacios.

Gafas Vooglam

Gafas Vooglam® en línea: ofrecen gafas graduadas y monturas de alta calidad, incluso puedes enviar tu receta y te envían los lentes con el cristal, eso sí solo visión sencilla