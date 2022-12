Realizan conversatorio sobre el concubinato en RD

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Comité de Estudiantes de Derecho de esa casa de estudios, realizaron un conversatorio sobre el Concubinato en República Dominicana, evolución jurisprudencial y problemas actuales.

La actividad se llevó a cabo la tarde del jueves en el campus de la universidad y contó con la presencia de Karina Alarcón Estévez, como moderadora, seguida de los expositores Hermógenes Acosta, juez emérito del Tribunal Constitucional; Rafael Vásquez Goico, juez de la Suprema Corte de Justicia; Sagrario Féliz, decana adjunta de Derecho Universidad Iberoamericana (Unibe) y Yoaldo Hernández, juez del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central.

En el conversatorio, el juez Hermógenes Acosta explicó a los presentes que el concubinato es una forma de unión y narró un poco sobre cómo fue consagrada en la Constitución del 1963.

El experto, también señaló que ante la considerable cantidad de personas que viven en concubinato en República Dominicana, es de justicia que esa relación sea considerada por los legisladores.

“Entonces yo pienso que es un factor de justicia, que dos personas que pasen 30 años o 40 años trabajando juntos, creando un patrimonio, no es justo, realmente no es de justicia, que al final (de la unión), la esposa, que normalmente es la perjudicada, no pueda tener derecho, no pueda reclamar parte de ese patrimonio”, puso como ejemplo.