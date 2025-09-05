Con la participación de 430 profesionales inmobiliarios de 21 países, incluyendo 192 delegados internacionales, el X Congreso Inmobiliario Latinoamericano de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) y el VI Congreso Internacional de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) se realizó en el Hard Rock Hotel Punta Cana, proyectando a República Dominicana como referente global en la organización de eventos de la industria.

Durante cuatro jornadas de aprendizaje, networking y oportunidades de negocio, los asistentes disfrutaron de una agenda académica con 23 expositores: tres destacados profesionales dominicanos y veinte conferencistas internacionales. Los temas centrales giraron en torno a la innovación en servicios, inversión, financiamiento, sostenibilidad y tendencias emergentes del sector inmobiliario.

“Este Congreso ha sido, sin lugar a dudas, el más exitoso de la historia de nuestra Confederación. La República Dominicana demostró que puede organizar un evento de clase mundial, con impacto regional y proyección global”, destacó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.

La jornada contó además con la presencia de representantes de instituciones internacionales como la National Association of Realtors (NAR) y la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI).

Sobre el CILA

La Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) es una organización privada que agrupa a las principales asociaciones de bienes raíces de 18 países, representando a más de 700,000 corredores y empresas inmobiliarias.

Su misión es fortalecer la competitividad del sector en el ámbito internacional, promoviendo alianzas estratégicas y condiciones favorables para los profesionales de la industria en la región.

A través de la AEI, la República Dominicana es miembro de CILA desde 2014 y ha desempeñado un rol clave dentro de la confederación.

El X Congreso Inmobiliario Latinoamericano en Punta Cana culminó con éxito, asegurando ser una plataforma de alto impacto para la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de la industria inmobiliaria en toda la región.