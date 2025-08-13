Realizan panel sobre las Mujeres en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Ciudad de México. En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realiza en México del 12 al 15 de agosto, el Ministerio de la Mujer realizó el panel: “Mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación: clave para el empoderamiento económico y la igualdad en América Latina y el Caribe”.

El evento contó con la participación de la Directora Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, María-Noel Vaeza; la experta en género y desarrollo del Programa Sociedades Inclusivas de Expertise France, Ana Pérez; la directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Syra Taveras; y la oficial de asuntos sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Diana Rodríguez.

Todas ellas señalaron la importancia de políticas públicas que fortalezcan la participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación, enfatizando que la igualdad de género va más allá del acceso a este sector productivo e implica garantizar la permanencia, el desarrollo profesional y el liderazgo de las mujeres, considerando las diversas barreras que enfrentan, como los estereotipos y formas de discriminación que afectan de manera distinta a mujeres, según su contexto y territorio. Asimismo, se subrayó la importancia de democratizar los beneficios tecnológicos, asegurar su participación en la toma de decisiones y prevenir que innovaciones como la inteligencia artificial reproduzcan desigualdades.

La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, reafirmó el compromiso del país con una agenda de género inclusiva, centrada en el desarrollo de sectores emergentes como la biotecnología, la ingeniería de materiales, la robótica y las energías limpias. Señaló que, según la Agenda Regional de Género, las mujeres son vistas como agentes claves para las transformaciones productivas que impulsan el desarrollo sostenible y la igualdad de género. “Desde la República Dominicana, trabajamos por un futuro en el que el talento y la creatividad de las mujeres sean motores esenciales de la transformación económica y productiva de nuestra región”, enfatizó.

En el evento fue proyectado un video de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó iniciativas claves en la República Dominicana como la Política Nacional de Innovación 2030, que ha beneficiado a más de 100,000 jóvenes, muchas de ellas mujeres, y la estrategia nacional de desarrollo de semiconductores, que posiciona a la República Dominicana como un líder emergente en transformación digital en la región.

“La República Dominicana lidera el Caribe en el Índice Global de Inteligencia Artificial Responsable y ha establecido una estrategia nacional de desarrollo de semiconductores basada en principios de ética, inclusión y sostenibilidad”, destacó la vicepresidenta, reafirmando el compromiso del país con la innovación responsable y el empoderamiento económico de las mujeres.

Asimismo, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, también envió un mensaje en video, en el que resaltó los avances de su país en la inclusión de género en áreas de innovación y ciencia, destacando la importancia de generar oportunidades para las niñas y las jóvenes, especialmente en áreas rurales, y de romper barreras como la baja participación femenina en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Como parte de la delegación país que acompaña a la ministra de la Mujer, están la viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then; la directora de Supérate, Gloria Reyes; las gobernadoras Oneida Feliz de Barahona y Lucrecia Santana Leiva de la provincia Santo Domingo; la presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias (FEM), Amarilys Durán; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO), Verónica Núñez; así como representantes de la sociedad civil, el sector laboral y el sector rural. También están presentes las destacadas periodistas Ingrid González, subdirectora de La Información de Santiago; Alba Nely Familia, directora de CDN; y Susana Gautreau, abogada y comentarista de Z101 FM.

Sobre la conferencia

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas en la región para analizar la situación de los derechos y la autonomía de las mujeres. Desde 1977, este espacio ha permitido aprobar compromisos que conforman la Agenda Regional de Género, hoja de ruta que orienta las políticas públicas hacia la igualdad sustantiva.

Es organizada desde 1977 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ejerce la Secretaría, y, desde 2020, en coordinación con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).