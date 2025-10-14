Éxito en el Regional de Gimnasia: ¿Quiénes son las promesas que representarán a Barahona en diciembre?

Con la participación de más de 40 jóvenes promesas, la Asociación de Gimnasia de Barahona (ASOGIBA) celebró con éxito el Regional de Gimnasia este domingo 12 de octubre.

El evento, clasificatorio para el Campeonato Nacional de diciembre 2025 en Santo Domingo, se desarrolló en la Villa Olímpica local, donde el talento de las atletas fue el protagonista indiscutible.

Una Jornada de talento y superación

El evento reunió a gimnastas de las provincias de Barahona y San Cristóbal, quienes compitieron en las categorías de Habilidades y de los Niveles 1 al 6.

La competición destacó por la alta participación femenina, demostrando el crecimiento de esta disciplina en la región.

La dirección técnica del regional estuvo en manos de un equipo de primer nivel, integrado por los jueces internacionales Génesis Mazara, Evelyn Rosa, Birnalisis de la Cruz y Holger Barreras, garantizando la imparcialidad y altos estándares de la competencia.

Lee más: Fedogim celebrará torneo Nacional Clubes Gimnasia

Ganadores y clasificados

Entre los nombres de los jóvenes talentos que resultaron premiados se encuentran:
• Patria Peña
• Zoé Ramírez
• Génesis Feliz
• Esteysi María Nin
• Alice Tejeda
• Andrellis Gómez
• Arlette Valdez
• América Feliz

Estos atletas, entre otros, obtuvieron su pase para representar a la región en el evento nacional del próximo diciembre.

Aval federal y ausencias locales

El evento contó con el respaldo y la presencia de la Federación Dominicana de Gimnasia, dirigida por Edwin Rodríguez.

Acompañaron la jornada el secretario general, José Valerio; la Vicepresidenta, Belkis Gallardo, y la Tesorera, Orquídea Domínguez.

Sin embargo, la cita deportiva transcurrió con una notable ausencia: las autoridades deportivas locales, cuya falta de apoyo fue señalada tanto por la organización como por los asistentes.

Un llamado al apoyo local

Padres y madres de las atletas, quienes abarrotaron las gradas para apoyar a sus hijos, calificaron la jornada como un «éxito».

No obstante, coincidieron en exhortar a las autoridades provinciales a «prestar atención al pabellón de gimnasia», subrayando la necesidad de mejoras en la infraestructura para que este deporte siga dando frutos para la región y el país.

Con este regional, ASOGIBA, bajo la dirección del Maestro Pedro Barriguete, cierra un ciclo preparativo exitoso, pero deja en evidencia la deuda pendiente con el deporte local por parte de las instancias correspondientes.

También leer: MIVED avanza remodelación Balonmano y Gimnasia en SDE

