Realizan «Conecta con tu Esencia, Mujer 2024»

Más de 100 mujeres y hombres tuvieron la oportunidad única de participar en una experiencia transformadora que combinó conocimiento, inspiración y networking. Se trató de «Conecta con tu Esencia, Mujer 2024», organizada por la reconocida asesora de imagen Mary Rojas.

La jornada comenzó con una cálida bienvenida y un café de cortesía, seguido por servicios personalizados de asesoría de imagen. Tuvo lugar en Acrópolis Business Mall en Santo Domingo.

La inauguración oficial estuvo a cargo de la maestra de ceremonia, Indhira Navarro, quien presentó a Mary Rojas, CEO y organizadora del evento.

Mary Rojas, CEO de «Conecta con tu Esencia, Mujer 2024»

«Sí, aquí donde me ven, este proyecto lleva meses en mi corazón, con muchas ideas en mi mente. El miedo me ganó muchas veces, y es que este proyecto comunica mi propio descubrimiento, mi proceso de conexión con mi esencia», explicó Rojas en sus palabras de bienvenida.

El evento contó con charlas magistrales y paneles de discusión que captaron la atención de todas las asistentes. Rommy Pichardo, mentora y comunicadora, abrió con su inspiradora charla titulada «Esencia», seguida por Irene Morillo, mentora de negocios y marketing estratégico, quien habló sobre «Imagen y Marca Personal».

De izquierda a derecha: Carla Collado, Arlenny Lajara, Celeste Montilla, Irene Morillo, Pamela Metz, Mary Rojas, Millizen Uribe, Kendra Paredes y Jenn Henríquez.

El panel de discusión «Mi Estilo» fue moderado por la reconocida periodista Millizen Uribe y contó con la participación de destacadas panelistas como Pamela Metz, diseñadora de modas; Jisset Amarante, asesora de imagen y empresaria; Marlene Blanco, asesora de imagen; y Arlenny Lajara, diseñadora de moda y asesora de imagen.

Millizen Uribe, Mary Rojas y Yinette Fernández

Otro momento destacado fue el panel «Estilo Personal», moderado por Carla Collado y que tuvo como panelistas a Laura Villaman, Celeste Montilla, Kendra Paredes y Linnettet Toribio. Jennifer Henríquez, psicóloga y oradora especialista, cerró las charlas magistrales con su intervención sobre «Autoconocimiento».

De izquierda a derecha: Celeste Montilla, Laura Villaman, Mary Rojas, Linnette Toribio y Kendra Paredes

La jornada concluyó con una sesión de fotos y mini entrevistas, seguidas por palabras de despedida de Mary Rojas, quien agradeció a todos por haber asistido y permitir que se lograra este reto para ella. El evento finalizó con un cóctel de despedida, brindando una valiosa oportunidad para el networking y la demostración de marcas participantes.

La reconocida periodista Indhira Navarro fue la maestra de ceremonias de «Conecta con tu Esencia, Mujer 2024»,

La producción del evento estuvo a cargo de Raynelda Liriano Event Management. El cierre fue protagonizado por el nuevo talento de la música urbana Darkey, quien debutó por primera vez en público y actualmente está promocionando su primer sencillo titulado «Si quieres».

De izquierda a derecha: Dania Batista, Maria Peña, Rosanna Taveras, Millizen Uribe, Mary Rojas y Juana Moreno De Salas.

Patrocinadores

Este evento no habría sido posible sin el generoso apoyo de nuestros patrocinadores: CYMM CONNECT COMMUNICATIONS, Mendy Films, Farmacias GBC, Acqua Assoluta, Get Ready With Us, DV Creative, Manitas Beauty Space, Aydee Caterine & Eventos, Aris Mercadeo, Social Media Strategist, Café Santo Domingo, Evontus, Star Products, Smartcon Comunicación Inteligente, Cigarros Doña Jisset y Latam Moodboard.