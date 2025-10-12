Realizarán campaña en EE. UU. para orientar sobre envío de remesas mediante transferencias bancarias

  • Hoy
Realizarán campaña en EE. UU. para orientar sobre envío de remesas mediante transferencias bancarias

Nueva York. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) iniciarán una campaña de educación financiera en los principales consulados dominicanos de Estados Unidos para orientar a la diáspora sobre el uso de transferencias bancarias digitales como una alternativa ágil, práctica y económica para el envío de remesas.

La iniciativa incluye una capacitación que comenzará el 1 de noviembre y se implementará en las sedes consulares de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Boston y Miami, con actividades de orientación que permitirán a los ciudadanos conocer y utilizar opciones digitales para enviar recursos a sus allegados hacia República Dominicana.

El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, junto a la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz, en una actividad realizada en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York, donde explicó que esta iniciativa busca optimizar el uso digital para el envío de las remesas desde Estados Unidos hacia República Dominicana, promoviendo el acceso a canales más seguros, rápidos y económicos.

Dijo que el 80 % de las remesas que recibe el país proviene de EE. UU., constituyendo un soporte esencial para miles de familias; sin embargo, gran parte de estos envíos todavía se realizan en efectivo físico, lo que deja una oportunidad para el uso de canales digitales.

“El 40 % de los dominicanos que envía remesas en efectivo posee cuentas bancarias activas, pero apenas un 14 % utiliza medios digitales para realizar sus transferencias. Esta brecha representa un reto que se busca superar mediante estrategias de sensibilización y formación coordinadas entre el sector público y privado”, afirmó Gómez Mazara.

Agregó que “en coordinación con la Asociación de Bancos hemos diseñado un programa integral de formación en nuestros consulados de Estados Unidos, con el propósito de educar y capacitar a nuestros compatriotas para que integren y usen con mayor frecuencia las transacciones digitales”

Con esta estrategia, INDOTEL y ABA procuran fortalecer la inclusión financiera y modernizar los canales de transferencia de recursos hacia el país, generando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en estas operaciones.

