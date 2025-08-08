Realizarán en Colombia el “People Management Summit Experience 2025”

El evento de consiste en la formación vivencial y experiencial que transformará las estructuras actuales del liderazgo

La empresa CGL Consultoria en Gestión del Liderazgo anunció su evento internacional People Management Summit Experience Colombia 2025, un encuentro de formación vivencial y experiencial donde se fusionarán el aprendizaje y conocimiento con la cultura y gastronomía, este gran evento se celebrará del 18 al 23 de septiembre en Bogotá, Colombia.

Dirigido a profesionales, directores, gerentes, supervisores, encargados y lideres responsables de la gestión de personas, el evento combinará formación intensiva, networking estratégico y exploración cultural, brindando a los participantes una experiencia transformadora con enfoque basado en el liderazgo consiente.

Un evento con propósito

Durante seis días, los asistentes disfrutarán de talleres interactivos, dinámicas colaborativas y visitas guiadas a puntos históricos de Bogotá y del municipio de Villa de Leyva, con el objetivo de fortalecer habilidades de liderazgo desde la inteligencia emocional, la esencia del ser, y la conexión cultural.

Los participantes podrán compartir con expertos y colegas en un entorno dinámico, diseñado para fortalecer relaciones profesionales y tendencias actuales de liderazgo. Que prontamente podrán incluir en sus procesos de gestión en sus equipos de trabajo.

Expositores y experiencias profesionales

El evento contara con la presencia de destacados facilitadores y conferencistas que aportaran contenidos innovadores y prácticos en el liderazgo de la gestión de personas.

Álvaro Daniel Cagüeñas Hernández, presidente ejecutivo de la Confederación Global de Empresarios y CEO de Prominence Partners, con más de 20 años de experiencia en compañías como Siemens, Sanofi y Terpel.

Tatiana García, Magister en Coaching y Liderazgo OBS Business School, y de la Universidad de Barcelona, coach certificada por John Maxwell, experta en liderazgo ágil, herramientas virtuales y metodologías lúdicas como Lego Serious Play y Coaching Play.

Armando Rodríguez, De la empresa Juego & Estrategia Colombia, facilitador certificado en LEGO® SERIOUS PLAY®, quien liderará sesiones prácticas para el diseño de modelos colaborativos de liderazgo organizacional.

A través de talleres como Liderazgo Consciente, Liderazgo Transformacional y Liderazgo Estratégico Organizacional, los asistentes desarrollaran herramientas para romper creencias limitantes, visionar el crecimiento de su equipo y construir modelos colaborativos.

Inscripciones

Los interesados pueden registrarse a través del portal www.cgl-consultores.com.do o escribir al correo alondono@cgl-consultores.com. También está disponible el contacto por WhatsApp al 8093427701, teléfono 8094764367 ext 120 y en Instagram como @cglconsultores.