Realizarán en Cotuí Festival Ecoturístico 2025: ¿qué esperar?

El Consejo Ecoturístico de Sánchez Ramírez trabaja en el montaje del festival ecoturístico, que será realizado a principio del mes de noviembre.

En esta ocasión, los organizadores del evento preparan la logística de dicha fiesta cultural, con el objetivo de seguir incentivando y creando las condiciones que permitan convertir esta zona del Cibao en una meca ecoturística nacional.

Sánchez Ramírez cuenta con espacios naturales cargados de belleza tropical como la Presa de Hatillo, las grutas indígenas o huacaras arqueológicas, el parque ecológico Aniana Vargas, verdes montañas y ríos que, como el Yuna, Chacuey, Payabo y Maguaca, muestran la mejor cara de sus cristalinas aguas, adornada con el canto y la belleza de la naturaleza.

De acuerdo al ingeniero Francisco Sánchez Mena, presidente del Consejo, la fiesta de la cultura y el turismo será, sin lugar a dudas, un evento llamado a continuar con la titánica misión que busca crear las condiciones dirigidas a convertir a Sánchez Ramírez en una zona estratégica para la inversión en el turismo verde y de montaña en el centro del país.

Sánchez Mena dijo que el FESTUR tendrá una duración de cuatro días, del cuatro al diez de noviembre, en las proximidades del muro de la Presa de Hatillo, Cotuí.

En esta nueva entrega de festividad y alegría, el evento busca atraer una gran cantidad de visitantes de diferentes poblaciones del país.

Dentro del programa de actividades, serán realizadas presentaciones artísticas, competencias de pesca en la Presa de Hatillo, charlas educativas, desfiles de cabalgatas, entre otras atractivas actividades.

La feria será dedicada a la provincia María Trinidad Sánchez y, al cierre de la jornada, será realizado un gran reconocimiento a la trayectoria artística de un hijo de Cotuí y uno de los más grandes promotores de la música del género bachata, Joe Veras.

Dijo que en el área donde será montado dicho evento será dispuesto un amplio dispositivo de seguridad a fin de garantizar el orden durante los cuatro días del Festival Ecoturístico Sánchez Ramírez.

