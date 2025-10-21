Realizarán en Cotuí Festival Ecoturístico 2025: ¿qué esperar?

Realizarán en Cotuí Festival Ecoturístico 2025: ¿qué esperar?

El Consejo Ecoturístico de Sánchez Ramírez trabaja en el montaje del festival ecoturístico, que será realizado a principio del mes de noviembre.

En esta ocasión, los organizadores del evento preparan la logística de dicha fiesta cultural, con el objetivo de seguir incentivando y creando las condiciones que permitan convertir esta zona del Cibao en una meca ecoturística nacional.

Sánchez Ramírez cuenta con espacios naturales cargados de belleza tropical como la Presa de Hatillo, las grutas indígenas o huacaras arqueológicas, el parque ecológico Aniana Vargas, verdes montañas y ríos que, como el Yuna, Chacuey, Payabo y Maguaca, muestran la mejor cara de sus cristalinas aguas, adornada con el canto y la belleza de la naturaleza.

De acuerdo al ingeniero Francisco Sánchez Mena, presidente del Consejo, la fiesta de la cultura y el turismo será, sin lugar a dudas, un evento llamado a continuar con la titánica misión que busca crear las condiciones dirigidas a convertir a Sánchez Ramírez en una zona estratégica para la inversión en el turismo verde y de montaña en el centro del país.

Sánchez Mena dijo que el FESTUR tendrá una duración de cuatro días, del cuatro al diez de noviembre, en las proximidades del muro de la Presa de Hatillo, Cotuí.

En esta nueva entrega de festividad y alegría, el evento busca atraer una gran cantidad de visitantes de diferentes poblaciones del país.

Dentro del programa de actividades, serán realizadas presentaciones artísticas, competencias de pesca en la Presa de Hatillo, charlas educativas, desfiles de cabalgatas, entre otras atractivas actividades.

La feria será dedicada a la provincia María Trinidad Sánchez y, al cierre de la jornada, será realizado un gran reconocimiento a la trayectoria artística de un hijo de Cotuí y uno de los más grandes promotores de la música del género bachata, Joe Veras.

Dijo que en el área donde será montado dicho evento será dispuesto un amplio dispositivo de seguridad a fin de garantizar el orden durante los cuatro días del Festival Ecoturístico Sánchez Ramírez.

Seguir leyendo: Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Ramón Antonio Salcedo

Ramón Antonio Salcedo

Publicaciones Relacionadas

Realizarán en Cotuí Festival Ecoturístico 2025: ¿qué esperar?
Realizarán en Cotuí Festival Ecoturístico 2025: ¿qué esperar?
21 octubre, 2025
Luis Abinader inaugura extensión de la UASD en Cotuí con 29 aulas
Luis Abinader inaugura extensión de la UASD en Cotuí con 29 aulas
19 octubre, 2025
Alcaldía de Cotuí declara tres días de duelo municipal por muerte de Vicente Sánchez Baret
Alcaldía de Cotuí declara tres días de duelo municipal por muerte de Vicente Sánchez Baret
17 octubre, 2025
Noboa resalta la inauguración del estadio en Cotuí
Noboa resalta la inauguración del estadio en Cotuí
10 septiembre, 2025
Reapresan a recluso fugado de Cotuí: detalles de la búsqueda
Reapresan a recluso fugado de Cotuí: detalles de la búsqueda
1 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Entérate NY: Beneficios para un diputado República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo