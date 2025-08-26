¿Ha probado unas berenjenas a la parmesana, un pastelón de berenjena, berenjena a la parrilla, frita, guisada con carne de cerdo o chuleta?, esto es solo por mencionar algunas de las maneras en que podemos saborearlas.

La berenjena es rica en fibra, vitaminas y propiedades curativas, por lo que hay mil razones para consumirla.

Se puede preparar con piel o sin ella, pero es preferible con la piel, ya que se aprovechan mucho más sus aportes en fibras. Resultan más sabrosas si son frescas y tiernas, si no su piel se endurece y tardan más en cocerse.

Por eso, hoy te traemos algunas recetas fáciles de hacer:

Berenjenas a la parmesana

1 berenjenas grande⁣

Pan rallado⁣

1 huevo⁣

1 lata de tomates⁣

1 cucharadita de hierbas aromáticas italianas seca⁣

2 dientes de ajo⁣

1/2 cebolla mediana⁣

1 pimiento rojo⁣

1 tomate rojo fresco⁣

300 gramos de queso mozzarela rallado⁣

100 gramos de queso parmesano rallado⁣

Aceite de oliva⁣

Sal y pimienta al gusto

Preparación. En un recipiente poner el pan rallado y otro el huevo batido. Pelar la berenjena y cortarla en rebanadas gruesas. Mojar las rebanadas en el huevo, pasarla por el pan rallado para empanizar y freír.

En un sartén, sofreír los ajos, la cebolla y el pimiento rojo picadito con las hierbas. Cuando la cebolla esté cristalizada añadir los tomates de lata y el tomate fresco cortado en pedazos grandes. Cocinar a fuego alto por tres minutos y después cocine por 15 minutos a fuego lento.

Poner sal y pimienta. Poner las berenjenas en un pirex, echar la salsa y espolvorear con el mozzarela rallado, hornear por 10 minutos a fuego alto o hasta que el queso gratine. Servir y espolvorear con el parmesano.

Pastelón de berenjena

Ingredientes:

10 berenjenas medianas

1/2 libra de tocineta

2 ajíes picaditos

2 cucharaditas de Sal

4 huevos enteros batidos

2 cebollas blancas picaditas

1 barra de margarina

3 cucharadas de queso rallado tipo parmesano

3 cucharadas de harina de trigo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 lata de leche evaporada

Preparación:

Se pelan las berenjenas y se ponen en agua de sal un rato. En una olla se pone la margarina y se sofríen las cebollas, los ajíes y la tocineta.

Cuando estén sofritos y dorados, se echa la berenjena, se baja un poco el fuego y se hace como un puré, luego se les agrega la harina, uniendo bien la leche con la sal; se deja refrescar y se agregan los huevos y el polvo de hornear.

Ponga esta mezcla en un molde engrasado, agregue el queso y lleve al horno a 350 º F por 1 hora.

Berenjena rellena

Ingredientes:

12 berenjenas pequeñas y tiernas con su tallo

1 libra de carne de cerdo

1/2 de libra de jamón

1 cucharadita de sal

1/8 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de vinagre

1 cebolla

1 hoja de laurel

2 cucharaditas de ajo en polvo

1/2 de taza de aceite

1 taza de queso tipo cheddar (rallado)

1 taza de salsa de tomate aceite para freír

Preparación:

Se pelan en parte las berenjenas sin quitarles el tallito. Se rocían con sal y se dejan por lo menos 1/2 hora; se secan y se fríen en aceite hasta dorar.

Se confecciona el relleno así: ponga al fuego el aceite, dore la cebolla unos minutos con los demás ingredientes; cuando estén, rellene las berenjenas, espolvoree con el resto del queso y la salsa restante, y lleve al horno a 400 ºF por 12 minutos.

Adorne con tiras de pimientos.