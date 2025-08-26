Recetas fáciles con berenjena: el vegetal esponjoso que limpia tus arterias

Recetas fáciles con berenjena: el vegetal esponjoso que limpia tus arterias

¿Ha probado unas berenjenas a la parmesana, un pastelón de berenjena, berenjena a la parrilla, frita, guisada con carne de cerdo o chuleta?, esto es solo por mencionar algunas de las maneras en que podemos saborearlas.

La berenjena es rica en fibra, vitaminas y propiedades curativas, por lo que hay mil razones para consumirla. 

Se puede preparar con piel o sin ella, pero es preferible con la piel, ya que se aprovechan mucho más sus aportes en fibras. Resultan más sabrosas si son frescas y tiernas, si no  su piel se endurece y tardan más en cocerse.

Lee más: La nutritiva berenjena

Por eso, hoy te traemos algunas recetas fáciles de hacer:

Berenjenas a la parmesana

berenjena parmesana6
Berenjenas a la parmesana. Foto de archivo

1 berenjenas grande⁣
Pan rallado⁣
1 huevo⁣
1 lata de tomates⁣
1 cucharadita de hierbas aromáticas  italianas seca⁣
2 dientes de ajo⁣
1/2 cebolla mediana⁣
1 pimiento  rojo⁣
1 tomate rojo fresco⁣
300 gramos de queso mozzarela rallado⁣
100 gramos de queso parmesano rallado⁣
Aceite de oliva⁣
Sal y pimienta al gusto

Preparación. En un recipiente poner el pan rallado y otro  el huevo  batido. Pelar la berenjena y cortarla  en rebanadas gruesas. Mojar las rebanadas  en el   huevo, pasarla por el pan rallado para empanizar y freír.

En un sartén,  sofreír  los ajos, la cebolla y el pimiento rojo picadito con las hierbas. Cuando la cebolla esté cristalizada añadir los tomates de lata y el tomate fresco cortado en pedazos grandes. Cocinar a fuego alto por tres minutos y  después cocine por 15 minutos a fuego lento.

Poner sal y pimienta. Poner las berenjenas en un pirex, echar la salsa y espolvorear con el mozzarela rallado, hornear por 10 minutos a fuego alto o hasta que el queso gratine. Servir y espolvorear  con el  parmesano.

Pastelón de berenjena

1710acdfd576da38e23b3eabef545c87
Berenjenas a la parmesana. Fuente externa

Ingredientes:
 10 berenjenas medianas
 1/2 libra de tocineta
 2 ajíes picaditos
 2 cucharaditas de Sal
 4 huevos enteros batidos
 2 cebollas blancas picaditas
 1 barra de margarina
 3 cucharadas de queso  rallado tipo parmesano
 3 cucharadas de harina de trigo
 1 cucharadita de polvo de hornear
 1 lata de leche evaporada

Preparación:
Se pelan las berenjenas y se ponen en agua de sal un rato. En una olla se pone la margarina y se sofríen las cebollas, los ajíes y la tocineta.

Cuando estén sofritos y dorados, se echa la berenjena, se baja un poco el fuego y se hace como un puré, luego se les agrega la harina, uniendo bien la leche con la sal; se deja refrescar y se agregan los huevos y el polvo de hornear.

Ponga esta mezcla en un molde engrasado, agregue el queso y lleve al horno a 350 º F por 1 hora.

Berenjena rellena

berenjenas rellenas de pollo
Berenjenas a la parmesana. Fuente externa

Ingredientes:
 12 berenjenas pequeñas y tiernas con su tallo
 1 libra de carne de cerdo
 1/2 de libra de jamón
 1 cucharadita de sal
 1/8 cucharadita de pimienta
 1 cucharadita de vinagre
 1 cebolla
 1 hoja de laurel
 2 cucharaditas de ajo en polvo
 1/2 de taza de aceite
 1 taza de queso tipo cheddar (rallado)
 1 taza de salsa de tomate aceite para freír

Preparación:
Se pelan en parte las berenjenas sin quitarles el tallito. Se rocían con sal y se dejan por lo menos 1/2 hora; se secan y se fríen en aceite hasta dorar.

Se confecciona el relleno así: ponga al fuego el aceite, dore la cebolla unos minutos con los demás ingredientes; cuando estén, rellene las berenjenas, espolvoree con el resto del queso y la salsa restante, y lleve al horno a 400 ºF por 12 minutos.

Adorne con tiras de pimientos.

Lee más: La berenjena: una hortaliza nutritiva y completa

