Recetas vegetarianas con aguacate fáciles de hacer

¡Verde, cremosito y con sal! Así de rico es el aguacate… que, por cierto, no solo es delicioso, también está cargado de beneficios: es fuente de vitamina C, E, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales.
¡Es casi una experiencia religiosa! Por eso, aquí te compartimos algunas recetas vegetarianas fáciles de hacer y perfectas para disfrutarlo.
Guacamole clásico
Pica los ingredientes base: aguacate, cebolla, pimiento verde y cilantro. Tritura todo y añade zumo de limón o una vinagreta a tu gusto. Puedes incorporar tomate, sal al gusto u otros extras que prefieras.
Ensalada mixta con garbanzos
Elige tus legumbres favoritas: lechuga, espinacas, repollo… Añade garbanzos cocidos, cebolla en trocitos finos y pimiento rojo. Acompaña con una vinagreta de limón o naranja y un toque de ajo.
Ensalada de tuna y aguacate
Corta el aguacate en trocitos. Cocina previamente la tuna con cebolla picada, luego mezcla todo, añade sal y un chorrito de limón y tomate si te apetece. ¡Sencilla, rápida y sabrosa!
También puede leer: Así evitas que se oxide el aguacate al partirlo (y funciona)
Ensalada keto vegan detox (inspirada en Cookpad)
Paso a paso:
- Ralla un zucchini y pica medio pimiento morrón junto con medio aguacate.
- Para el aliño: machaca un diente pequeño de ajo con el jugo de medio limón, sal del Himalaya, cúrcuma y jengibre. Coloca esta mezcla en la base del bowl.
- Corta la lechuga con las manos y agrega nueces activadas (remojadas previamente por 8 horas), gel de chía (remojada 30 minutos) y aceite de oliva.
- Mezcla con las manos y con amor.
Ceviche de champiñones y aguacate (receta de VivaGym)
Inspirado en los sabores de Perú y Chile, este plato es ideal para una comida ligera, fresca y llena de sabor.
Ingredientes:
- 115 g de champiñones
- 1/4 de aguacate
- 2.5 ml de zumo de limón
- Una pizca de chili (opcional)
- 5 g de apio
- 1 diente de ajo
- Un puñado de cilantro
- 12 ml de aceite de oliva
- Germinados de remolacha
- Rúcula
- 1/4 cdta. de sal
Preparación:
Lava y corta los champiñones en láminas finas. Marínalos durante una hora en una mezcla de zumo de limón, ajo triturado, apio y cilantro picado, aceite de oliva y sal.
Luego, mezcla con el aguacate en cubitos y sirve en forma de timbal.
Decora con rúcula y germinados de remolacha para un toque fresco y colorido.
¡Y voilá! Un ceviche delicioso que puedes disfrutar a cualquier hora del día.
Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd