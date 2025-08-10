Recetas vegetarianas con aguacate fáciles de hacer

Recetas vegetarianas con aguacate fáciles de hacer

¡Verde, cremosito y con sal! Así de rico es el aguacate… que, por cierto, no solo es delicioso, también está cargado de beneficios: es fuente de vitamina C, E, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes esenciales.

¡Es casi una experiencia religiosa! Por eso, aquí te compartimos algunas recetas vegetarianas fáciles de hacer y perfectas para disfrutarlo.

Guacamole clásico

Pica los ingredientes base: aguacate, cebolla, pimiento verde y cilantro. Tritura todo y añade zumo de limón o una vinagreta a tu gusto. Puedes incorporar tomate, sal al gusto u otros extras que prefieras.

Ensalada mixta con garbanzos

Elige tus legumbres favoritas: lechuga, espinacas, repollo… Añade garbanzos cocidos, cebolla en trocitos finos y pimiento rojo. Acompaña con una vinagreta de limón o naranja y un toque de ajo.

Ensalada de tuna y aguacate

Corta el aguacate en trocitos. Cocina previamente la tuna con cebolla picada, luego mezcla todo, añade sal y un chorrito de limón y tomate si te apetece. ¡Sencilla, rápida y sabrosa!

También puede leer: Así evitas que se oxide el aguacate al partirlo (y funciona)

Ensalada keto vegan detox (inspirada en Cookpad)

Paso a paso:

  • Ralla un zucchini y pica medio pimiento morrón junto con medio aguacate.
  • Para el aliño: machaca un diente pequeño de ajo con el jugo de medio limón, sal del Himalaya, cúrcuma y jengibre. Coloca esta mezcla en la base del bowl.
  • Corta la lechuga con las manos y agrega nueces activadas (remojadas previamente por 8 horas), gel de chía (remojada 30 minutos) y aceite de oliva.
  • Mezcla con las manos y con amor.

Ceviche de champiñones y aguacate (receta de VivaGym)

Inspirado en los sabores de Perú y Chile, este plato es ideal para una comida ligera, fresca y llena de sabor.

Ingredientes:

  • 115 g de champiñones
  • 1/4 de aguacate
  • 2.5 ml de zumo de limón
  • Una pizca de chili (opcional)
  • 5 g de apio
  • 1 diente de ajo
  • Un puñado de cilantro
  • 12 ml de aceite de oliva
  • Germinados de remolacha
  • Rúcula
  • 1/4 cdta. de sal

Preparación:

Lava y corta los champiñones en láminas finas. Marínalos durante una hora en una mezcla de zumo de limón, ajo triturado, apio y cilantro picado, aceite de oliva y sal.
Luego, mezcla con el aguacate en cubitos y sirve en forma de timbal.
Decora con rúcula y germinados de remolacha para un toque fresco y colorido.

¡Y voilá! Un ceviche delicioso que puedes disfrutar a cualquier hora del día.

