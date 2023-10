Santiago.- Tras el despliegue de una fuerza multinacional en Haití adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) como medida pacificadora, el abogado y luchador contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, Ramón Antonio Veras (Negro), expresó hoy su rechazo a la injerencia de uno o varios Estados en los asuntos internos de otra nación realizada -según él- por la fuerza en forma abierta o simulada.

“Hay que respetar la soberanía y la independencia de los pueblos, sean estos grandes y pequeños, blancos, negros y mulatos”, afirmó.

Negro Veras dijo que contrario al criterio que tiene una gran mayoría de sus compatriotas dominicanos, con relación al pueblo haitiano, de esta comunidad humana, tiene un elevado concepto, ya que considera muy valiosos a sus hombres y mujeres.

“Ante la crisis permanente que vive el pueblo haitiano, no me presto a motivar irritación en la conciencia de mis connacionales, porque creo que, entre pueblos hermanos, hay que apaciguar, aplacar, no hacer montar en cólera, nada de endemoniar”, indicó.

Sostuvo que el parecer que tiene con relación a lo que ha sido y es el pueblo de Haití, también lo expresó en su oportunidad el profesor Juan Bosch, en el prólogo de la obra “Haití Radiografía de una Dictadura”, de la autoría de Gerard Pierre Charles.

Al leer la apreciación que hace el profesor Juan Bosch, en torno a Haití, Negro Veras recordó que como pueblo con una historia que dice claramente que es un país que merece ser respetado y no desconsiderado, como se ha querido hacer en los últimos años utilizando los más hirientes calificativos.

“En su exposición, el profesor Bosch, comienza diciendo: “El pueblo de Haití tiene en su haber una revolución fenomenal, la más compleja que se ha hecho en la Edad Moderna; la única que fue a un mismo tiempo una guerra social, de esclavos contra amos; una guerra racial, de negros contra blancos y mulatos; una guerra civil, de negros y mulatos del norte y del oeste contra mulatos y negros del sur; una guerra internacional, contra españoles e ingleses, y una guerra de independencia, de Colonia contra metrópoli”, señala.

Negro Veras continuó, “Esa guerra de tantos aspectos no hubiera podido hacerse sin la dirección de grandes líderes y el respaldo decidido de las masas; y Haití dio ambas cosas”.

El reputado abogado manifestó que se siente ser un hombre libre por entero. “No tengo limitación alguna para ejercer mi derecho a pensar y expresar las opiniones que me he formado sobre un hecho o fenómeno social”.

Dijo que por formación ideológica, no tiene trato desigual hacia persona alguna por su origen social, preferencia sexual, etnia o ideas religiosas. “Quiero al ser humano por su condición, tal como es, sin ninguna clase de discriminación”, apuntó el jurista.

