Rechazan quieran culpar a iglesia por crimen niña

Los obispos del Ministerio La Batalla de la Fe, pastor Ezequiel Molina Sánchez, y de la Iglesias Episcopal Dominicana, padre Moisés Quezada Mota, coincidieron ayer en que el degüello atroz de la niña Elianna Frías García por parte de su madre Ana Josefa García, es un golpe que ha estremecido a la sociedad.

Ante el forzado planteamiento de sectores enemigos de la fe cristiana, de que la religión tuviera un efecto influyente para asesinar a su hija, los ministros le salieron al frente explicando que los problemas mentales son una realidad muy seria de la humanidad.

“Tratar de vincular este hecho triste y lamentable a lo que son las prácticas de la fe revela un alto nivel de ignorancia de gente que no puede esconder su rebeldía frente a la palabra de Dios y sus intenciones malsanas en tratar de dañar la imagen del evangelio”, expresó el pastor Molina Sánchez.

Puede leer: Ezequiel Molina Sánchez: a Ana Josefa, «ni en las Fuerzas Armadas ni en la iglesia se le enseñó eso»

Ezequiel Molina Sánchez El psiquiatra Ángel Almánzar

El ministro evangélico quien también pastorea el Centro de Restauración Espiritual Mahanaim, en La Romana, destacó que en el país no hay hospital psiquiátrico y se ha quedado en planes, lo de crear en cada hospital una Unidad de Atención a la Salud Mental, por lo que a esos que erróneamente la gente les dice “locos”, hallan refugio en las iglesias más que en cualquier otro sitio, pues el evangelio de Jesucristo les ayuda a luchar contra los problemas, la ansiedad, insatisfacción e injusticias sociales. Agregó que muchas veces la gente pierde el juicio en medio de todo eso y que todo cristiano sabe que Satanás influye para que cometan actos que dañan a todos.

“¿Por qué no culpan al organismo castrense al que ella pertenece? ¿Vamos a decir que porque era militar estaba en esa condición? no podemos decir eso, porque a ella no se le enseño eso ahí, tampoco en la iglesia. Que tenga confundido sus pensamientos, es una realidad de su propio estado de anormalidad en la que ha estado cayendo y que lamentamos, pues no se puede echar atrás los resultados de su acción”, explicó Molina Sánchez.

Igual preocupación mostró el Obispo de la Iglesia Episcopal Dominicana, Padre Moisés Quezada Mota, quien entiende que es obvio que, independientemente de su creencia reliosa, la señora Ana Josefa García venía arrastrando trastornos mentales hace tiempo.

“Se puede inferir que ella llegó a esta situación debido a que previamente estaba enferma. Esto le puede ocurrir, en menor o mayor grado, a cualquier persona por razones físicas , emocionales y mentales por tal razón tener graves problemas conductuales, no importando sus condicionales sociales y religiosas”, dijo el padre Mota Quezada.

Agregó que debido a la experiencia, las iglesias han promovido la salud espiritual, emocional y mental, pues transforma las vidas y lleva paz a los hogares.

El obispo invitó a la sociedad a abogar por una salud mental constante, pues aunque es una labor de los profesionales de la conducta, también es de las iglesias y de otros grupos. “Debemos enfocarnos en una labor en conjunto por una sanidad mental y espiritual en la sociedad”.