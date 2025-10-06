Recibirán bono Gobierno 35 % para riego por goteo

El Banco Agrícola (Bagrícola) y la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) realizarán un concurso de bonificación del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir) para pequeños y medianos productores de las provincias Baoruco e Independencia, con una inversión de RD$23,437,500.
El concurso, que busca modernizar los sistemas de riego y aumentar la productividad agrícola en ambas provincias, estará abierto hasta las 4:00 de la tarde del 28 del próximo mes.
Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, explicó que a través del concurso del Fotesir los productores podrán acceder a una bonificación de hasta un 35% del valor del proyecto aprobado.
Agregó que esa iniciativa tiene el objetivo de incentivar la adopción de tecnologías de riego más eficientes, promoviendo la sostenibilidad y el aumento de la producción agrícola.
El funcionario recordó que Baoruco e Independencia tienen una vocación agrícola, en la que más de un tercio de su fuerza laboral está vinculada a ese sector y más del 60% de su territorio es de suelos fértiles, pero el limitado acceso al agua es el principal obstáculo para su desarrollo productivo.
Caamaño Vélez anunció el concurso para los productores de Baoruco e Independencia, en un acto realizado en el Centro Cultural de Neiba, con la asistencia de los senadores Andrés Guillermo Lama y Dagoberto Rodríguez Adames, de las provincias Baoruco e Independencia.
Dijo que en las dos convocatorias anteriores realizadas en el Sur, se han recibido 103 proyectos (34 de San Juan y 69 de Azua).
Agregó que eso refleja el creciente interés del sector agrícola en incorporar tecnologías modernas de riego.
En tanto el subadministrador del Bagrícola, Juan Rosario, destacó que en los últimos cinco años el Gobierno le ha entregado RD$24,000 millones al Bagrícola para financiar a los productores, más del doble de lo invertido en las dos décadas anteriores.
Recordó además que el país ha recibido importantes fondos internacionales, como US$60 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y US$120 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para fortalecer la tecnificación, la innovación y la sostenibilidad en el sector agropecuario.
Bases y postulación
Podrán participar en el concurso personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción agrícola, con proyectos de hasta 500 tareas, conforme al Reglamento de Aplicación de la Política de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego y el Manual de Postulación de Fotesir.
Los interesados deberán enviar sus proyectos en formato digital a fotesir@riego.gob.do, expresó Caamaño Vélez.
Dijo que una vez aprobados, deberán entregar los planos en formato físico para iniciar las obras.
La convocatoria estará abierta desde el sábado 4 de este mes hasta el viernes 28 de noviembre a las 4:00 de la tarde en Baoruco e Independencia.