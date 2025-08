Diversas personalidades del mundo político, empresarial y social felicitan al doctor Luis René Canaán Rojas



SALCEDO.- Luis René Canaán Rojas agradeció al presidente Luis Abinader, al designarlo al frente de la dirección ejecutiva de la Administradora de Riesgos de Salud del Seguro Médico para los Maestros (ARS-Semma).

Al ser entrevistado por este medio, el destacado galeno y líder político de la provincia Hermanas Mirabal, expresó, que desde sus nuevas funciones trabajará acorde con lo que es la política de bienestar social que implementa el actual gobierno a favor de los diferentes sectores nacionales, de manera especial en el renglón que le corresponde que es la clase magisterial del sector público.

Al ser entrevistado por este medio, el también dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue enfático al señalar, que desde sus nuevas funciones no descansará hasta llevar a cabo alguna de las transformaciones que según dijo, necesita la entidad a presidir a partir de las próximas horas.

En ese sentido, el también ex senador, ex diputado y ex Director Provincial de Salud (DPS-Hermanas Mirabal) expresó, que como un hijo de esta demarcación no le quedará mal a la sociedad, a los diferentes sectores que han confiado en él, y sobre todo a Abinader de quien dijo, es el principal activo político con el cual cuenta el país, y del que dijo también, ha dado a demostrar que tiene sabiduría e inteligencia política para llevar por buen camino el rumbo del Estado.

Felicitaciones de parte de empresarios, dirigentes políticos y funcionarios del gobierno

Desde que se dio a conocer el decreto 439-25 el cual designa al doctor Luis René Canaán Rojas como el nuevo Administrador ARS-Semma, diversas personalidades políticas y empresariales de la provincia Hermanas Mirabal y desde la ciudad de Lawrence, felicitaron al recién designado director ejecutivo de la citada entidad, los cuales valoraron como un paso trascendental en el manejo de la política sanitaria del sector al que va a representar.

Entre las personalidades que han felicitados al doctor Canaán Rojas figuran, la gobernadora de la provincia Hermanas Mirabal, Lissette Nicasio, Domingo Adames director de los Programas Estratégicos de la Presidencia, el Diputado del PRM Félix Hiciano, así como el Vice Cónsul en la Isla Turca y Caisco, Yeudis Hernández.

También Juan Villar, presidente del PRM en Villa Tapia, así como los destacado dirigentes empresariales José Aníbal García, presidente del Consejo de Directores del Consejo Regional de Desarrollo (CRD), Jorge Jaime, director de Obras Públicas de la alcaldía de Lawrence, en el Estado de Massachusetts, Estados Unidos y el destacado estratega político-empresarial Joel Chalas, quienes manifestaron que en manos del nuevo director ejecutivo de la ARS-Semma, Luis René Canaán Rojas, la entidad tiene un futuro promisorio.