Reclaman a EEUU fondos aprobó para Puerto Rico

Representantes de la comunidad puertorriqueña en Nueva York exigieron ayer al Gobierno de Donald Trump que libere los US 18,000 millones que el Congreso aprobó para la isla tras los huracanes de 2017 para afrontar la nueva emergencia causada por los terremotos.

Al ritmo de la plena, la música autóctona de la isla, un grupo de puertorriqueños apoyados por una coalición de organizaciones realizó una protesta frente a la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en el bajo Manhattan, administrador de esos fondos que, según los manifestantes, Trump ha retenido ilegalmente.

“Trump dice devuélvanse y nosotros contraatacamos” gritaban decenas de personas, muchas de ellas portando banderas puertorriqueñas y letreros reclamando los fondos aprobados para ayuda en caso de desastres naturales.

De acuerdo con la coalición Power 4 Puerto Rico, que convocó la protesta, hace 700 días que los fondos fueron aprobados para reparar miles de hogares afectados por dos huracanes en 2017; mitigar riesgos asociados con inundaciones y deslizamientos de tierra, y modernizar el sistema eléctrico.

Aseguran que el dinero no ha llegado a la isla y que la comunidad está reclamando a Trump que no lo retenga, ante la necesidad de responder a la nueva emergencia derivada de continuos terremotos que han destruido o dañado hogares, negocios e iglesias y causado un muerto.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano debía comenzar a desembolsar 9,700 millones de dólares el pasado septiembre pero la cifra fue de solamente 1,500 millones de dólares debido, según la Administración Trump, “a la historia del Gobierno de Puerto Rico de mal manejo financiero, corrupción y otros abusos”.