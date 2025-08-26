Reclamo de respaldo de los padres a la educación

En el marco de la formal apertura del año escolar 2025-26, el presidente Luis Abinader tuvo a bien ayer recordarles a los padres y tutores del país el compromiso que tienen contraído de integrarse al proceso enseñanza-aprendizaje de sus hijos que debe ser una obra colectiva de la nación: un acompañamiento desde el hogar que garantice la plena asistencia a clases, el respeto al principio de autoridad en las aulas y el cumplimiento rutinario de tareas asignadas por los profesores. Sin este patrocinio que alude a la paternidad responsable, podrían estar en juego los supremos fines de la escolaridad y los de los propios progenitores, obligados a transmitir valores y a propiciar descendencias correctamente encaminadas de las que se puedan sentir orgullosos. Contribución además a la edificación de un mejor porvenir para la sociedad dominicana que no está en este momento exenta de cierto riesgo por el descenso en el período 2022-2024 de la presencia en escuelas y liceos de menores de edad comprendidos entres los 12 y 17 años.

Un 20% de los situados en esa lapso en el país brilla por su ausencia en las escuelas que garantizarían una correcta y productiva formación ciudadana. Está planteada la posibilidad de que se trate de un ausentismo derivado de un insuficiente ejercicio de protección de quienes trajeron esos seres a la vida. La «patria potestad» que obliga a los adultos a responsabilizarse por el bienestar integral, la educación y la salud de sus hijos o tener poderosas razones para haber fallado en ese sentido por causas ajenas a su voluntad. Legalmente -y en nuestro medio generalmente partir de demandas civiles- el descuido de las responsabilidades parentales puede tener sanciones penales y de hecho la ley faculta al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) a tomar medidas de protección a las víctimas de padres que desertan de sus roles y propiciar sanciones cuando el descuido resulta en daños a los menores. En un marco punitivo más amplio, el abandono escolar puede ser sancionado apropiadamente para combatir los incumplimientos de los deberes de la paternidad.