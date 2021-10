Recluso de la cárcel de Dajabón tomó de rehén a una doctora

DAJABÓN.– El recluso Jefferson Guzmán secuestró dentro de la prisión a una doctora.

«Mi seguridad. Mi garantía de vida son ustedes», dice el privado de libertad a los periodistas que cubren esa fuente.

Además, durante el incidente, Guzmán pidió que le garantizaran que no le iba a pasar a nada.

«Yo lo que quiero es que me garanticen que a mí no me va a pasar nada. Me tienen rodeado con escopetas», enfatizó.

El preso, explicó que es de la Capital, por lo que está muy lejos de su casa.

«Yo pido perdón a la doctora porque le estoy faltando el respeto con esto que está pasando», declaró Guzmán.

Luego de varias horas, fueron trasladados a un lugar donde el privado de libertad aseguró que dejaría libre a la dama, según se observa en un video que circula en las redes sociales.