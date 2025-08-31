Recluso se fuga de la cárcel pública de Cotuí

Las autoridades penitenciarias, el Ejército y la Policía Nacional local emitieron una señal de alerta tras la fuga de un recluso de la cárcel pública de Cotuí.

El privado de libertad ha sido identificado como Yoni Pier, de nacionalidad haitiana. La fuga se produjo hoy, pasadas las horas del mediodía.

Según trascendió, Pier habría aprovechado un descuido de los centinelas durante la jornada de visitas dominicales de familiares a los internos, logrando escapar del recinto penitenciario.

Efectivos del Ejército y la Policía Nacional iniciaron labores de búsqueda en distintos sectores barriales, además de establecer retenes en puentes y carreteras con el objetivo de reapresar al recluso, quien se dio a la fuga desde la Fortaleza Batalla de Palo Hincado.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los delitos o violaciones legales por los cuales Yoni Pier se encontraba privado de libertad.

