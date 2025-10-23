Recomendaciones durante tormenta tropical Melissa que podrían salvar tu vida

Recomendaciones durante tormenta tropical Melissa que podrían salvar tu vida

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que continuarán los aguaceros intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones sureste, suroeste y noroeste, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

Ante el peligro que las lluvias podrían provocar en el país, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio a conocer a varias recomendaciones para mantener tu familia a salva y evitar peligros.

Recomendaciones Generales y de Seguridad

  • Intenta permanecer en un lugar seguro.
  • Evita tocar postes, cajas de luz o cables.
  • Retira de balcones y ventanas lo que pueda volarse (objetos sueltos, macetas, etc.).
  • Evita arrojar elementos en la calle y sacar la basura.
  • Los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
  • Los padres deben tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

Precauciones relacionadas con el agua y balnearios

  • Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
  • No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Recomendaciones para Conductores

  • Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.
  • Circula despacio, con luces encendidas y cinturón de seguridad.
