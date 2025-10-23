Recomendaciones durante tormenta tropical Melissa que podrían salvar tu vida

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que continuarán los aguaceros intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones sureste, suroeste y noroeste, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.

Ante el peligro que las lluvias podrían provocar en el país, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio a conocer a varias recomendaciones para mantener tu familia a salva y evitar peligros.

Recomendaciones Generales y de Seguridad

Intenta permanecer en un lugar seguro.

Evita tocar postes, cajas de luz o cables.

Retira de balcones y ventanas lo que pueda volarse (objetos sueltos, macetas, etc.).

Evita arrojar elementos en la calle y sacar la basura.

Los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Los padres deben tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

Precauciones relacionadas con el agua y balnearios

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Recomendaciones para Conductores