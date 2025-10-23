Recomendaciones durante tormenta tropical Melissa que podrían salvar tu vida

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advirtió que continuarán los aguaceros intensos, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre las regiones sureste, suroeste y noroeste, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa.
Ante el peligro que las lluvias podrían provocar en el país, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dio a conocer a varias recomendaciones para mantener tu familia a salva y evitar peligros.
Recomendaciones Generales y de Seguridad
- Intenta permanecer en un lugar seguro.
- Evita tocar postes, cajas de luz o cables.
- Retira de balcones y ventanas lo que pueda volarse (objetos sueltos, macetas, etc.).
- Evita arrojar elementos en la calle y sacar la basura.
- Los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
- Los padres deben tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
Precauciones relacionadas con el agua y balnearios
- Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
- No hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Recomendaciones para Conductores
- Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.
- Circula despacio, con luces encendidas y cinturón de seguridad.