Recomendaciones para el cuidado del cabello en Semana Santa

Por Wendy Berroa

El verano ya hizo su entrada triunfal trayendo consigo una ola de calor, un sol radiante y días bastantes despejados que nos invitan a buscar la toalla, las sandalias y el sombrero y disfrutar de días de piscina y por qué no, de la playa.

Pero antes de tomar esto tan en serio, estaría bien que miraras las condiciones en las que se encuentra tu cabellera y tomes las medidas de lugar antes de embarcarte en tan maravillosa travesía.

Y es que a la hora de salir a la playa o a la piscina, no tomamos en cuenta los daños que el sol, la brisa y el agua salada del mar o el cloro de las piscinas puede ocasionar al cabello. Como nos explica Luisa Marlenny Carrasco, experta en el cuidado del cabello, quien aconseja que antes de salir de vacaciones es recomendable lavar el cabello con productos profesionales, utilizar un shampoo sin sal, si el pelo tiene más de una semana sin lavarse, sería preferible no mojarlo con agua salada o de la piscina ya que se resecan mucho y se maltrata al desenredarlo.

El cabello es el marco de la cara y un buen manejo del mismo te ayudará a mantenerlo sano. Es importante protegerlo de los rayos del sol, utilizar protector solar, hay muchos productos en el mercado que te brindan esta opción. Así como proteges la cara y el cuerpo con filtros adecuados para el tipo de piel, de igual forma tienes que hacerlo con el pelo, porque si lo expones por mucho tiempo al sol, corres el riesgo de que los rayos solares modifiquen la textura, provocan la deshidratación del pelo y esto se traducirá en pérdida de brillo, cambio del color, se sentirá áspero, el cabello se quebrará fácilmente, las puntas se abrirán y terminarás con una cabellera opaca y en mal estado y lo peor es que tardaras mucho en recuperar el estado óptimo de tus cabellos.

Por estas razones debes cuidarlo antes de exponerte a grandes cambios. Si el cabello es teñido debe comenzar a cuidarlo con productos adecuados para pelo con procesos químicos, ya que el sol oxida el pelo teñido y deteriora los pigmentos, el cuero cabelludo puede sufrir deshidratación e incluso si tiene poca densidad capilar provocaría lesiones.

Durante las vacaciones debes proteger tu cabello no solo del sol, sino también del cloro de la piscina y la sal del agua de mar, porque estos también pueden dañar la salud de tu melena. La sal que posee el agua del mar reseca el cabello y lo deshidrata, ya que posee un pH muy alto para el cabello y el cloro de la piscina deshidrata y degrada la pigmentación en el cabello teñido.

Entonces lo recomendable es, según explica la experta en coloración Luisa Marlenny Carrasco, de Dominici Beauty Center, que inmediatamente salgas de la piscina o de la playa se debe aclarar el cabello con agua dulce libre de cloro, aplicar un champú, ya hay productos especiales para lavar el pelos con protección solar, pero si no posees alguno con estas especificaciones, lávalo con el producto que acostumbras a hacerlo, lo importante es retirar todo residuo de agua salada o con cloro.

Carrasco también aconseja hidratarse todos los días, al tiempo que lo proteges, son dos pasos importante que debemos tener presente, aplicar productos que protejan del sol y aplicar un producto hidratante, ya sea una mascarilla, reparadora o a base de aceites como el de coco, aguacate, macadamia. Por mencionar algunas.

También darle un cariñito en las noches a tu cuero cabelludo con un sencillo masaje con alguna esencia hidratante, colocarla desde el cuero cabelludo hasta las puntas y retirarlo con mucha agua en la mañana, mientras estás de vacaciones el cabello lo agradecerá y cuando regreses será más fácil y rápida su recuperación, también puedes utilizar crema de peinar, suavizante o alguna mascarilla hidratante que sea de tu agrado.

Otro punto que no se debe olvidar es no secar directo el pelo si lo vas a volver a mojar en la piscina o en la playa, porque estarías cometiendo el cabello a muchas temperaturas, es mejor dejarlo descansar durante las vacaciones, pero si lo vas a secar, trata de utilizar un protector de calor e hidratarlo bien para que no se maltrate tanto.

Tips para cuidar el pelo durante la exposición al sol

Otros consejos que nos brinda Irachy Peña, peluquera profesional de Dominici Beauty Center, es que al exponerse al sol para disfrutar de un bronceado o tomar un poco de sol a la orilla de la piscina o la playa o al realizar una caminata por la arena, debemos proteger el cabello con una mascarilla con protección solar, utilizar sombreros o un pañuelo, o una gorra para que el cabello no esté expuesto directamente al sol.

Consejos para cuidar el cabello del sol

· Antes de salir de vacaciones visita tu peluquera y asegúrate de que te realice un tratamiento intensivo de hidratación, y aplícate mascarillas hidratantes por lo menos dos semanas antes.

· Utiliza champú suave sin sulfatos estos te ayudan a mantener la hidratación

· Aclara tu cabello con agua dulce después de bañarte en la piscina o en la playa

· Utiliza con regularidad un sellador de puntas para que no se dañen con la frecuente exposición al sol.

· Si utilizas aceite de coco o de aguacate para hidratar el cabello en las noches, no te olvides de retirarlos en las mañanas.

· No tiñas tu pelo para ir a la playa, espera retornar para hacerlo

· Utiliza mascarilla capilar con protección UV.

· Protege tu cabello con sombreros, gorras o pañuelos de los rayos del sol

· No utilices secadores eléctricos ni planchas, opta por dejarlo secar con el viento

· Trata de no apretar mucho el pelo durante los días de playa