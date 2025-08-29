Recomendaciones para limpiar su nombre tras tener deuda con el banco en República Dominicana 

Tener un historial crediticio negativo puede cerrar muchas puertas: desde préstamos bancarios hasta servicios básicos como telefonía o electricidad. Sin embargo, en República Dominicana existen mecanismos claros y accesibles para recuperar tu reputación financiera sin necesidad de intermediarios ni pagos adicionales.

El historial crediticio es un registro que refleja cómo una persona ha manejado sus deudas a lo largo del tiempo. Este documento es utilizado por bancos, empresas de servicios y otras entidades para evaluar la confiabilidad de un consumidor al momento de otorgar crédito.

Si has dejado de pagar una deuda, tu historial se verá afectado, lo que reduce tus posibilidades de acceder a nuevos productos financieros. Pero no todo está perdido: es posible sanear tu perfil y eliminar la “mancha” del impago.

¿Dónde consultar tu historial?

Existen dos fuentes principales:

Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos, accesible mediante la App ProUsuario. Recoge información de entidades financieras formales.

Burós de crédito privados, como DataCrédito y TransUnion, que también reciben reportes de empresas de servicios como telefónicas y distribuidoras eléctricas.

Es posible que tu historial esté limpio en la Central de Riesgo pero aún refleje deudas en los burós, especialmente si incumpliste con proveedores no bancarios.

Pasos para limpiar tu historial

Salda tus deudas pendientes. Solicita una carta de saldo o comprobante de pago.

Espera el plazo legal. Según el artículo 64 de la Ley 172-13, los burós pueden mantener el registro de impago por hasta 48 meses desde el último pago.

Solicita la eliminación del registro vencido. Si pasaron los 4 años y la información sigue apareciendo, puedes pedir que se retire.

Acude a ProUsuario. Si no obtienes respuesta favorable, puedes presentar tu reclamo a través de los canales oficiales de la Oficina de Servicios y Protección de los Usuarios Financieros.

¿Y si tu perfil está muy deteriorado?

Algunas entidades financieras ofrecen productos de crédito diseñados para reconstruir tu historial, así como programas de capacitación y asesoría gratuita. Conversar con un oficial bancario puede abrirte la puerta a facilidades que te permitan comenzar de nuevo.

Además, ProUsuario brinda orientación gratuita para corregir errores en tu historial y evitar caer en manos de intermediarios que cobran por trámites que puedes hacer tú mismo.