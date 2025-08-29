Nueva York. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Consejo Directivo presidido por el doctor Mario Uffre, reconoció a Cristina Contreras, LMSW, MPA, FABC, actual directora ejecutiva de NYC Health + Hospitals/Lincoln en El Bronx.

Dicho reconocimiento resalta la trayectoria y aportes de la dominicana Contreras, quien mantiene una profunda conexión con el sistema de salud pública de esta ciudad y las comunidades a las que sirve, entre ellas; la dominicana, afroamericana, mexicana, puertorriqueña, salvadoreña, africana y asiática, entre otras.

A lo largo de su carrera, ha ocupado posiciones de gran relevancia, incluyendo la dirección ejecutiva de NYC Health + Hospitals/North Central Bronx (NCB) y de NYC Health + Hospitals/Metropolitan en Manhattan.

El NYC Health + Hospitals es el sistema de atención médica municipal más grande de la nación y atiende a más de un millón de neoyorquinos anualmente en más de 70 ubicaciones de atención al paciente en los cinco condados.

Mientras, el centro hospitalario bajo la dirección de Contreras, con más de 25 años de experiencia y liderazgo progresivo, posee 45 clínicas de cuidados ambulatorios: (médicos primarios, oftalmología, ortopeda, dermatología, cirugías en general, incluyendo la bariátrica, podiatra, neurología, urología, cardiología, ginecología y pediatría, entre otras.

La ejecutiva de salud, ha desarrollado una gestión ejemplar en la administración de operaciones y servicios hospitalarios, ambulatorios, clínicos y auxiliares.

Asimismo, posee una licenciatura en Trabajo Social de Herbert H. De Lehman College una maestría en Trabajo Social de Fordham University y una segunda maestría en Administración Pública de Baruch College. En 2023 recibió el título de Humane Letters, Honoris Causa, y del NY College of Podiatric Medicine.

Su recorrido profesional inició como trabajadora social, avanzando con éxito hasta convertirse en referente de liderazgo en el sector salud neoyorkino.

El Hospital Lincoln, ubicado en la avenida Morris con la calle 149, es un centro de traumatología de nivel 1 con 362 camas, atiende más de 168 mil visitas a la sala de emergencias, la más concurrida de NYC y la tercera de Estados Unidos, además, más de 600 mil visitas ambulatorias al año.

Este reconocimiento fue posible por el doctor Jorge Asjana David, próximo rector de la UASD. La Facultad de Ciencias de la Salud del alto centro de estudio en RD, expresa su profundo orgullo porque que no solo enaltece la trayectoria de Contreras, también honra al pueblo dominicano, demostrando la capacidad, talento y compromiso de nuestros profesionales en escenarios internacionales de gran prestigio, poniendo en alto la bandera tricolor.

