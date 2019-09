Reconocen a Miguel Montilla y al Diablito Valdez

Las ex glorias del boxeo dominicano Miguel Montilla y Julio “El Diablito” Valdez fueron reconocidos en el marco de un acto celebrado en Santo Domingo.

La actividad fue organizada por el Frente Nacional de las Viegas Glorias del Boxeo Profesional de la República Dominicana, que preside Elvin “Pelota” Pérez y contó con la presencia de ex campeones mundiales, entre ellos Julio César Green.

Montilla y Valdez recibieron sendas placas de reconocimientos.

El maestro de ceremonia del emotivo acto fue el ex boxeador profesional Freddy “Italo” Cruz.

Además de Green, quien fue campeón mundial en dos ocasiones y un ex destacado miembro de la selección nacional, al acto asistieron lo también ex boxeadores Julio “Dinamita” Pérez, Julio Soto Solano, Manuel Toribio, Rafael Marcial, Kid Kan, Cocoa Sánchez, Rafael y Daniel Morel, Andrés “La Salsa” Martínez, Modesto Batista, Alberto Morillo, entre otros.

Héctor Felipe Rosa (Pindú), quien formó parte de la coordinación, resaltó el éxito de la actividad.

“Fue un gran acto en que se hizo honor a dos ex grandes figuras del boxeo profesional de la República Dominicana”, dijo.

Miguel Montilla. Fue un fogoso y recio pegador, nativo de de Neyba y que es inmortal del deporte dominicano.´Brilló como boxeador profesional en las décadas de 1970 y 1980 convirtiéndose en uno de los púgiles de mayor cartel de toda la región y parte de Norteamérica.

“Diablito” Valdez. Tuvo su etapa de brillo en el boxeo, venciendo a la mayoría de sus rivales.