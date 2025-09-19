Reconocen a Víctor Pichardo por su apoyo al deporte en Monte Plata

El director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, recibió una placa de reconocimiento durante el torneo de la Liga de Sóftbol Enriquillo, celebrado en el Estadio Ángel Delgado de Sabana Grande de Boyá, por su constante respaldo al deporte en la demarcación.

Pichardo manifestó que este reconocimiento no es únicamente a su labor personal, sino también al apoyo que el presidente Luis Abinader brinda al deporte en la provincia de Monte Plata.

Además, felicitó a la Liga Enriquillo por organizar eventos que fortalecen la sociedad y destacó que el sóftbol es una disciplina emblemática en el municipio, que siempre contará con su respaldo.

“Seguiremos trabajando y promoviendo el deporte en toda la provincia”, afirmó.

El evento reunió a más de 350 personas y contó con el apoyo del director provincial de Deportes, Humberto Vilchez, quien resaltó la visión de Pichardo en la promoción de espacios de integración y desarrollo comunitario.

Entrega de útiles escolares y uniformes en El Cacique

Como parte de su compromiso con la juventud, Pichardo entregó útiles escolares a 36 niñas de gimnasia rítmica y batomballet de la comunidad El Cacique, distrito municipal Boyá. Las beneficiadas, dirigidas por su entrenadora Danitza Nolasco, fueron ganadoras de la competencia escolar de carnaval provincial y recibieron los materiales como incentivo para continuar su formación deportiva y académica.

El funcionario también entregó uniformes deportivos a los cuatro equipos que participarán en el 10mo Torneo de Baloncesto El Cacique, que se celebrará del 20 de septiembre a principios de noviembre en la cancha de la comunidad.

Los equipos Titanes, Halcones, Diamantes y Los Calientes competirán por el campeonato en un evento que impactará a más de 150 jóvenes y beneficiará a alrededor de 4,000 miembros de la comunidad.

“El apoyo a la educación y al deporte es la base del desarrollo de nuestra juventud”, afirmó Pichardo, reiterando su compromiso con el desarrollo integral de la provincia.