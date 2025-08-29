Reconocen al Popular por apoyo a la industria

Reconocen al Popular por apoyo a la industria

El Banco Popular Dominicano fue distinguido con el reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera, en la categoría del sector privado, como el principal financiador del sector industrial del país, canalizando el 39.4 % del total de créditos dirigidos a esa actividad productiva.

La tercera edición de ese galardón, señala una nota, fue entregado por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), el cual subrayó que el banco se destaca mediante un respaldo financiero estratégico a la actividad industrial, con soluciones tecnológicas y un enfoque en sostenibilidad que impulsan la transformación y competitividad de las industrias.

Al recibir el reconocimiento, Luis Espínola, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, indicó que desde la fundación han comprendido que el progreso de un país no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino, en la fortaleza de sus empresas, en su capacidad de generar empleos de calidad, de innovar y competir, tanto en el ámbito local como internacional.

Según el documento, el apoyo del Banco Popular a las industrias nacionales se refleja también en su impulso a la digitalización del sector, lo que ha facilitado procesos más ágiles, seguros y eficientes.

El banco, agrega la comunicación, acompaña a sus clientes industriales en la integración de prácticas medioambientales responsables, en línea con su visión de desarrollo económico con respeto al entorno y compromiso social.

