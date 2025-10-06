Nueva York. La directora ejecutiva del NYC Health + Hospitals/Lincoln en El Bronx, Cristina Contreras, fue reconocida en la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C. durante la semana dominicana en Estados Unidos (Semdomusa 2025) organizada por la Cámara Americana de Comercio de la RD (Amchamdr).

El acto se celebró en el Hall of the Américas de la OEA, para reafirmar que la diáspora dominicana no es únicamente una historia de migración, sino de liderazgo, resiliencia e influencia global que fortalece el puente entre Washington D.C., RD y las comunidades quisqueyanas en el exterior.

Por su parte, Contreras expresó que dicho homenaje tiene un profundo significado. Emigro desde RD siendo una adolescente e inició su carrera como trabajadora social y hoy dirige el Hospital Lincoln, liderando transformaciones claves, entre ellas:

«Clínicas móviles, programas contra la inseguridad alimentaria, expansión de servicios especializados y reconocimientos nacionales en calidad y seguridad».

«Su labor responde a la realidad en El Bronx, condado con altos índices de pobreza y enfermedades crónicas, donde Lincoln se ha convertido en símbolo de equidad y acceso», precisó.

«Nuestra misión en el Lincoln no es solo tratar enfermedades, también es transformar vidas», afirmó Contreras.

Otras dos dominicanas ejemplares también fueron galardonadas: Esperanza Ceballos, periodista de Univisión y ganadora del Emmy y Alec Subero, ingeniero aeroespacial.

El acto sirvió de escenario para el lanzamiento de la publicación «The Best of DR: Dominicanos en el Exterior», editada por Revista Mercado en colaboración con el INDEX.

Este libro documenta la trayectoria de líderes dominicanos en medicina, diplomacia, negocios, artes y comunidad, consolidándose como un referente sobre el impacto global de la diáspora.