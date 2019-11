Reconocen trayectoria de Fernando Ravelo

La sorpresa fue total. Y como tal, se tornó en uno de los reconocimientos más emotivos de los que ha ofrecido a uno de sus personajes el Club Atlético Licey.

Cuando Fernando José Ravelo Jana vio su nombre en la gran pantalla, situada sobre el paredón de los 411 del jardín central, y de repente rodeado de su esposa, hijos, un nieto, hermanos, primos, sobrios, cuñadas… las lágrimas no tardaron en brotar, mientras recibía abrazos, apretones de mano y besos que embargaron de emotividad, no solo a él, también a muchos que le rodearon.

Era el momento de reconocer al gran ser humano que por 12 años, a partir de 2000-2001, fuera gerente general de los Tigres del Licey y quien lo guio a inéditas siete series finales consecutivas, de los que resultaron cuatro títulos nacionales y dos de la Serie del Caribe.

A Fernand, apelativo cariñoso con que siempre se le ha nombrado en 40 años de presencia en la franquicia azul, se le mantuvo en secreto que sería objeto de un homenaje, que consistió en la entrega de dos enmarcados: uno con varias fotos de sus mejores momentos en el equipo; el otro, una camiseta con el número 22, que simboliza la cantidad de títulos ganados por el Glorioso.

Ravelo, que regresó esta temporada 2019-20 al rol de comentarista de televisión de la Cadena Azul -adjunto a su cargo de director de Operaciones dentro de la Gerencia General-, el coordinador de transmisión Ildefonso Ureña le dijo que compartiría la antesala con Rafael Díaz.

Con total inocencia y la bonhomía que le caracteriza, asumió el mandato y compartió la antesala, hasta que Díaz, sin hacerlo sospechar, anunció un homenaje que comenzaría en la pantalla gigante. Ravelo no se enteró hasta que le hicieron girar su vista hacia ella, al tiempo, que sus seres queridos le rodearon.

En vídeo proyectado en la gran pantalla, Manny Martínez, Ronnie Belliard, D’Angelo Jiménez y Carlos Pérez hablaron de sus vivencias con su antiguo gerente general, mientras las felicitaciones se les agolpaban.

Desde antes de iniciar el homenaje, la dirección ejecutiva del Club Atlético Licey, encabezada por su presidente, doctor Domingo E. Pichardo Peña, pisaba el terreno frente al dogout del Licey, para hacer latente el objetivo. Le acompañaron otros directivos azules.