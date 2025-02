Récord histórico de trabajadores en 2024

Una vez conocido el cierre del mercado laboral en 2024, procede revisar los detalles. Primero, la economía alcanzó un máximo histórico de empleos, así lo reflejan las estadísticas de la Encuesta Nacional Trimestral Mercado Laboral Banco Central. Habían 5,050,930 personas trabajando, más que nunca, 255.172 desocupados, y tasa de desocupados de4,9%.

Segundo, la fuerza de trabajo (personas que trabajan o buscan trabajo), los activos, que suma a personas ocupadas y desocupadas, totalizó 5, 306,102, aumentó en 92,899 personas, 1.8% más respecto a 2023, lo que puso de manifiesto la confianza de los trabajadores en el crecimiento potencial de la economía y dinamismo del mercado laboral.

Tercero, durante 2024 tuvieron ocupados 95.2% de los activos, y 4.8%desocupados, la cantidad de 255.172 personas. Los primeros aumentaron 97,988, como dije, hasta 5.050.930 personas.

Cuarto, la reducción (5,089) del desempleo estuvo muy por debajo del aumento (97,988) de los ocupados, lo explica la población activa, como cite aumentó en 92,899 personas.

Y quinto, como la población en edad de trabajar (16 – 24 años) aumentó 1% y la activa lo hizo a un ritmo superior, 1.8%, la tasa de actividad de este grupo de edad aumento a 65.4%, cincuenta décimas de puntos más que en 2023, aumentó o coherente con el crecimiento del PIB real de 5%, alrededor de su potencial, en 2024.

La subida (1.8%) de la población activa es clave para entender por qué no cayó más la tasa de desocupado, la explicación, parte de la población que estaba inactiva, como dice el pueblo, porque había tirado la toalla, o simplemente no trabajaban ni intentaban encontrar un empleo, salió en busca de una ocupación. Aunque algunos la encontraron y otros no, lo cierto es que subió el volumen de la población activa, lo que fue determinante para que no fuera menor a 4.9% la tasa de desocupados, donde se situó a final de 2024. Y para que esta última no se situara como la más baja en la historia del mercado laboral desde que el Banco Central inicio el cómputo de las estadísticas en 2014.

Finalizo la nota señalando que las cifras del mercado laboral durante el pasado año pueden calificarse de muy buenas, contribuyeron a mantener el modelo de crecimiento intensivo en mano de obra que ha caracterizado la actual gestión de Gobierno. Las estadísticas reportan que como promedio anual el PIB real creció 6.7%, período 2021-2024, y que se obtuvo por aumento del empleo, del capital y de la productividad aparente del trabajo, contribuyeron con 3.3%, 2,5% y 0.87%, respectivamente. Es decir, al crecimiento del PIB real el trabajo aportó casi la mitad, 49,3%, el capital 37,3% y 13,4% la productividad aparente del trabajo.

El aumento del empleo y de la tasa de actividad fueron excelentes noticias, cuando se le entregó el gobierno en agosto 2020, con los trabajadores en sus casas por la crisis sanitaria Covid-19, el presidente Luis Abinader prometió que en el menor tiempo posible los iba a poner a trabajar, que aumentaría el consumo de las familias e inversión en empresas privadas a nivel nacional, objetivos que se cumplieron en tiempo récord como lo reconocen el FMI, Banco Mundial, Cepal y firmas calificadoras de crédito. La importante contribución del capital al crecimiento del PIB real en el período 2021-2024, fue consecuencia de la confianza de los empresarios en la estabilidad precios macroeconómicos, y de la liquidez extraordinaria que la Junta Monetaria y Banco Central pusieron en el mercado nacional.